6 полезных и недорогих гаджетов с Ozon по скидке на Звездной распродаже

Весна — отличный повод обновить свои гаджеты, а может даже прикупить что-то новенькое на дачу. Мы подготовили подборку полезных и недорогих гаджетов с маркетплейса Ozon, а это значит, что все товары с быстрой доставкой до дома или в удобный пункт выдачи.На некоторые товары в рамках весенней распродажи действует скидка, поэтому цены не размещаем — проверяйте по ссылкам.Доступный смартфон с большим экраном и батареей. Можно использовать в качестве дополнительного устройства — у него есть даже чип NFC для бесконтактной оплаты. По характеристикам: 6,56-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и еще 3 «виртуальных» ГБ, накопитель на 64 ГБ, а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Также гаджет можно рассмотреть в качестве подарка школьнику к окончанию учебного года.Недорогой ноутбук для работы и учебы, который привлекает стильным дизайном и металлическим корпусом. Диагональ IPS-экрана составляет 15,6 дюйма, разрешение — 1920 x 1080. В качестве аппаратной основы используется процессор Intel Core i5 10210U с тактовой частотой 1.6 ГГц (до 4.2 ГГц в режиме Turbo) и встроенной графикой Intel UHD Graphics. Цифровой блок на клавиатуре будет особенно востребован пользователями, которые много работают с числами. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а SSD — 512 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD.Набор разъемов солидный: USB 3.0 – 2 шт.; USB Type-C – 2 шт.; HDMI; RJ-45; выход на наушники 3.5 мм.; слот SATA 2.5”. Есть сканер отпечатка пальца. Габариты устройства составляют 359,1 х 240,4 х 19,5 мм, а вес — 1,8 кг.Эти умные часы могут как принимать звонки, так и совершать их. Устройство получило степень защиты IP68. Их можно смело брать с собой в поход или на тренировку.Разрешение 1,43-дюймового AMOLED-экрана составляет 466x466. Его защищает закаленное стекло 2,5D. Ёмкость аккумулятора составляет 280 мАч. Часы полностью заряжаются примерно за 2 часа и способны проработать до 7-10 дней.Гаджет умеет отслеживать физическую активность и качество сна, имеется 70 спортивных режимов для продуктивных тренировок. Также в наличии сенсоры сердечного ритма и мониторинга SpO2 (уровень насыщение крови кислородом).Доступный игровой микрофон станет отличным подарком начинающему юному стримеру или подкастеру. В комплекте с устройством идут: удобная стойка и поп-фильтр. Тип микрофона: кардиоидный. Частотный диапазон — от 100 Гц до 18 кГц. Корпус Oklick SM-700G изготавливается из алюминия. Кабель длинной 2,5 м для подключения идет в комплекте.Если вам кажется, что кнопочники уже давно в прошлом, вы глубоко заблуждаетесь. Это отличный компаньон во время путешествий, пребывания на даче и активного отдыха на природе.Модель оснащена аккумулятором емкостью 1700 мАч и запатентованной энергосберегающей технологией. Вместе они позволяют добиться невероятной автономности — до трех недель работы от одного заряда. Телефон поддерживает одновременную работу двух nano SIM-карт, что позволяет комбинировать тарифы разных операторов и выбрать наилучше покрытие, а в поездке использовать одновременно домашнюю и местную симку. Фанаты активного отдыха оценят, прочный пластик корпуса и яркий фонарик.Робот-пылесос — незаменимый помощник в доме. 360 S8 обеспечивает влажную уборку. Точность позиционирования в пространстве достигается с помощью датчиков LDS и SLAM — они позволяют создавать верную карту жилища и планировать оптимальную схему уборки.Комплектация 360 S8: пылесос, зарядная станция, контейнер для сбора пыли с фильтром, резервуар для воды, кронштейн для закрепления тряпки, тряпка для мытья полов из микрофибры и щетки.Сила всасывания 360 S8 составляет 2700 Па, максимальные уровень шума при этом — 65 дБ.