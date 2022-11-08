6 практичных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Артем Фунтиков —
Самая длинная распродажа 11.11 от AliExpress идет полным ходом. Мы собрали самые интересные предложения в новой подборке гаджетов. Больше можно найти в разделах с самыми хорошими скидками.
Смартфон POCO M5s от 10 565 р.
Если вы не сторонник дорогостоящих флагманов, то этот вариант вас обязательно порадует. Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95, память 4/64 и 64 МП основную и 13 МП фронтальную камеры. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мАч.
Из отзывов: заказ прибыл в установленный срок, упаковка в порядке, коробка вся целая. Сам аппарат, силиконовый чехол, зарядка под нашу розетку, кабель, доки — всё норм. Продавца рекомендую.
Умные часы от 1 634 р.
Смарт-часы выполненные в спортивном стиле сочетают в себе строгость и функциональность. Среди встроенных функций вы найдете: шагомер, пульсометр, отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков, хронограф, определение кислорода в крови и многое другое.
Из отзывов: упакован отлично. С остальными настройками разбираюсь. Качество исполнения на высоте. Рекомендую.
Ноутбук Honor MagicBook X15 от 34 420 р.
Отличный рабочий ноутбук фирмы Honor по приемлемой цене. MagicBook X15 2021 получил 15-дюймовый Full HD дисплей, процессор Intel Core i3-10110U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 256 ГБ. В модели предустановлена операционная система Windows 10. Есть сканер отпечатков пальцев.
Беспроводной набор клавиатура + мышь Rapoo от 1 515 р.
Аксессуары пригодятся тем, кто привык к мягкому и бесшумному ходу клавиш, а соединение по воздуху освободит от проводов рабочее пространство.
Из отзывов: мягкое тихое ноутбучное нажатие. Мышь тоже очень тихая. Один usb модуль для конекта. Две батареи AAA в комплекте. Возможность подключения по bluetooth. Рекомендую.
Full HD проектор от 11 331 р.
Смотрите свои любимые фильмы в высоком разрешении на большом экране без надобности ходить в кинотеатр. У продавца в наличие есть несколько вариантов характеристик и комплектаций. Не забудьте указать наиболее подходящую для вас.
Из отзывов: лампа мощная, можно смотреть днём, но нужен хороший экран. Греется, но есть алюминиевый радиатор. С цветопередачей всё хорошо, настроек изображения много. Короче — всё норм)
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra от 40 817 р.
Устройство от известного бренда Xiaomi получило 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200×1440, восьмиядерный процессор Snapdragon 888, память 12/256 и 50 МП основную и 20 МП фронтальную камеры. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 5000 мАч принимающий быструю зарядку Quick Charge 4.0.
Из отзывов: очень понравился, весомый, дорого выглядит, модуль большой, но не мешает, а наоборот удобно в него пальцем упираться. Зарядка молниеносная, телефон пришел с 33%, пока обновлялся, почти 100% зарядился. Камера топ, звук — что надо, мне он тоже очень понравился.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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