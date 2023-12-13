6 практичных и необычных гаджетов по распродаже на AliExpress

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Смартфон POCO F5 Pro
Модель получила яркий AMOLED с диагональю 6,6-дюйма, разрешением
3200×1440 и частотой 120 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen1 в связке с 12 ГБ оперативки. Аккумулятор выше средних показателей — 5160 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Из отзывов: Телефон понравился. Быстрый, это заметно по обработке видео. Порадовала стабилизация изображения. Можно снимать на ходу, с дрожащими руками, при этом видео отличное. Заряд держит полтора, два дня. Антенна Wi-Fi лучше, чем на Самсунге, сравнил. В путешествиях ловит там где есть сеть 5G.
Купить POCO F5 Pro от 51 259 р.
Пиксельные часы Divoom
Корпус гаджета состоит из 5 дисплеев. Их можно настроить как отдельные виджеты или часы. Настраивается все через смартфон, а фанаты творчества могут создать свои пиксельные изображения или анимации.
Из отзывов: товар шикарен, много разных функций, подсветка и экранчики полностью настраиваться и синхронизируются моментально, единственный нюанс это то, что устройство работает только на Wi-Fi.
Купить часы Divoom от 11 066 р.
Рюкзак Honor
Подойдет для 16-дюймовых ноутбуков. Есть несколько дополнительных отделов и кармашков под провода, зарядки и прочие мелочи. Размер компактный 457×300×115 (ВхШхГ), а благодаря мягкому материалу его можно свернуть в рулон.
Из отзывов: мне понравился товар. Сшито аккуратно. На спине есть мягкие упоры. Надежные и широкие ремни. Немаркий и прочный материал.
Купить рюкзак Honor от 1 608 р.
Клавиша-антистресс с подсветкой
Безделушка для тех кто не знает, чем занять свои руки. При нажатии издается звук механического свитча клавиатуры и включается подсветка, которая может пригодиться в поисках чего-либо на дне сумки. Есть возможность повесить на ключи.
Из отзывов: супер штука. Очень успокаивает. Понравилась с первых секунд как я взял его в руку. Пластик мягкий. Софт тач. Светодиод светит ярко разными однотонными цветами. Щелчок четкий. Выраженный. Очень доволен.
Купить клавишу-антистресс от 281 р.
Гирлянда в бутылке
Еще не знаете как украсить комнату под Новый Год? Вот простой и необычный способ. Просто поместите гирлянду в бутылку и вставьте батарейки G13 в импровизированную пробку. А после праздников ей можно скрасить романтическое свидание. Стоит — копейки.
Из отзывов: супер! Я очень довольна. В бутылке они выглядят волшебно.
Купить гирлянду в бутылке от 95 р.
Смарт-часы Amazfit GTS 2
Умные часы от популярного производителя носимых устройств. Диагональ дисплея составляет 1,65 дюйма, разрешение — 348×442 точки. Благодаря ему мы получаем большую и четкую картинку. У гаджета высокая автономность, стильный внешний вид и огромное количество различных циферблатов, которые можно менять под настроение.
Из отзывов: часы понравились. На руке сели идеально, смотрятся аккуратно. Очень радует время работы. После зарядки хожу уже 14 день и осталось 37% заряда. Часы постоянно подключены к телефону. Все уведомления приходят.
Купить Amazfit GTS 2 от 7 492 р.
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