6 практичных и необычных гаджетов по распродаже на AliExpress

Артем
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Акция «Финальные скидки» продолжается. До 16 декабря можно выбрать товары по сниженным ценам.

Собрали для вас самые полезные ссылки и сделали небольшую подборку интересных товаров.

Где искать скидки на AliExpress


И наша личная подборка товаров, которые пригодятся в работе, для повседневного использования или в подарок.

Смартфон POCO F5 Pro

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Модель получила яркий AMOLED с диагональю 6,6-дюйма, разрешением 
3200×1440 и частотой 120 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen1 в связке с 12 ГБ оперативки. Аккумулятор выше средних показателей — 5160 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Из отзывов: Телефон понравился. Быстрый, это заметно по обработке видео. Порадовала стабилизация изображения. Можно снимать на ходу, с дрожащими руками, при этом видео отличное. Заряд держит полтора, два дня. Антенна Wi-Fi лучше, чем на Самсунге, сравнил. В путешествиях ловит там где есть сеть 5G. 

Купить POCO F5 Pro от 51 259 р.

Пиксельные часы Divoom

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Корпус гаджета состоит из 5 дисплеев. Их можно настроить как отдельные виджеты или часы. Настраивается все через смартфон, а фанаты творчества могут создать свои пиксельные изображения или анимации.

Из отзывов: товар шикарен, много разных функций, подсветка и экранчики полностью настраиваться и синхронизируются моментально, единственный нюанс это то, что устройство работает только на Wi-Fi.

Купить часы Divoom от 11 066 р.

Рюкзак Honor

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Подойдет для 16-дюймовых ноутбуков. Есть несколько дополнительных отделов и кармашков под провода, зарядки и прочие мелочи. Размер компактный 457×300×115 (ВхШхГ), а благодаря мягкому материалу его можно свернуть в рулон.

Из отзывов: мне понравился товар. Сшито аккуратно. На спине есть мягкие упоры. Надежные и широкие ремни. Немаркий и прочный материал.

Купить рюкзак Honor от 1 608 р.


Клавиша-антистресс с подсветкой

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Безделушка для тех кто не знает, чем занять свои руки. При нажатии издается звук механического свитча клавиатуры и включается подсветка, которая может пригодиться в поисках чего-либо на дне сумки. Есть возможность повесить на ключи.

Из отзывов: супер штука. Очень успокаивает. Понравилась с первых секунд как я взял его в руку. Пластик мягкий. Софт тач. Светодиод светит ярко разными однотонными цветами. Щелчок четкий. Выраженный. Очень доволен.

Купить клавишу-антистресс от 281 р.

Гирлянда в бутылке

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Еще не знаете как украсить комнату под Новый Год? Вот простой и необычный способ. Просто поместите гирлянду в бутылку и вставьте батарейки G13 в импровизированную пробку. А после праздников ей можно скрасить романтическое свидание. Стоит — копейки.

Из отзывов: супер! Я очень довольна. В бутылке они выглядят волшебно.

Купить гирлянду в бутылке от 95 р.

Смарт-часы Amazfit GTS 2

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Умные часы от популярного производителя носимых устройств. Диагональ дисплея составляет 1,65 дюйма, разрешение — 348×442 точки. Благодаря ему мы получаем большую и четкую картинку. У гаджета высокая автономность, стильный внешний вид и огромное количество различных циферблатов, которые можно менять под настроение. 

Из отзывов: часы понравились. На руке сели идеально, смотрятся аккуратно. Очень радует время работы. После зарядки хожу уже 14 день и осталось 37% заряда. Часы постоянно подключены к телефону. Все уведомления приходят.

Купить Amazfit GTS 2 от 7 492 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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