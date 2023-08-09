6 практичных и полезных гаджетов с AliExpress

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Водонепроницаемый чехол
Аксессуар убережет смартфон от падения в воду или капель дождя. Чехол удобно надевается благодаря боковому разрезу и имеет регулируемый ремешок для ношения на шее или по типу заплечной сумки. Прозрачный материал пропускает касания и не закрывает заднюю камеру. Подойдет под любой размер смартфонов.
Из отзывов: качество хорошее, выполнено всё аккуратно и красиво смотрится. Ремешок мягкий тканевый, имеет плотное переплетение. Имеется двойной затвор, видимо для того, чтобы влага не проникла.
Купить водонепроницаемый чехол от 332 р.
Паровой утюг Xiaomi
Отпариватель от известного бренда поможет избавиться от складок на одежде и в отличие от утюга не разрушает волокна ткани.
Из отзывов: покупала для тех вещей, которые трудно прогладить утюгом из-за множества сборок, сложного покроя. Для пропаривания труднодоступных утюгу мест. Хорошо справляется с задачей.
Купить паровой утюг от 2 818 р.
Экшен-камера
Гаджет справляется с динамичной съемкой даже в самых экстремальных условиях. Она компактна, что имеет огромное преимущество перед смартфонами или увесистыми «зеркалками». Кроме того, при помощи дополнительных аксессуаров устройство можно закрепить на руке, груди или шлеме и для роликов от первого лица. У продавца есть разные комплектации с креплениями.
Из отзывов: камера хорошо упакована, заводская коробка не помята. Камера и карта памяти полностью рабочие. Пластмассовый корпус камеры пахнет приятно, не дешёвой пластмассой. Сразу зарядил камеру до 100%, без проблем подключилась к Quick и обновилась. Все функции работают. За 2 дня пару раз на 2 секунды лагнула в меню, но не зависала.
Купить экшен-камеру от 33 038 р.
USB-адаптер по флешку для iPhone
Переходник выполнен из металла и позволяет быстро скинуть информацию с iPhone USB-флешку или обратно. Аксессуар не требует дополнительного софта и обладает хорошей скоростью передачи данных.
Из отзывов: спокойно поддерживает флешку 64 ГБ и 128 ГБ большей емкости не пробовал подключать. Работает с программой в iOS (Файлы), очень быстро работает при передаче данных. Совместим с iOS 13 и выше.
Компактная докстанция 3 в 1
Компактный аксессуар не займет много места на столе и одновременно заряжает iPhone, наушники AirPods и часы Apple Watch
Из отзывов: зарядное устройство мне понравилось, Apple Watch 8 заряжает без проблем, iPhone тоже заряжает нормально даже через толстый чехол и банковскую карту. Товаром доволен, продавцу спасибо.
Купить докстанцию 3 в 1 от 999 р.
Подсветка для фото и видеосъемки Ulanzi VL120 RGB
Компактное решение для освещения предлагает профессиональный производитель аксессуаров Ulanzi. Устройство позволяет настроить все вариации RGB-диапазона. Для удобства есть дисплей с отображаемыми опциями. В комплект входит зарядный кабель, переходник для штатива и диффузор, который позволяет свету от стробоскопа плавно слиться с остальной частью сцены для более естественного вида изображения.
Из отзывов: Ulanzi vl120 невероятно сказочный и офигенный накамерный свет с большим количеством пресетов и настроек. Очень яркий и миниатюрный. Много лет пользуюсь yongnuo 160, а ulanzi взял как свет для интервью и небольших съёмок, чтобы уменьшить вес камеры.
Купить подсветку Ulanzi vl120 от 2 326 р.
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