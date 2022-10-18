6 товаров с AliExpress для защиты iPhone. Все дешевле 100 рублей

Хотите чтобы ваш iPhone был в идеальном состоянии? Мы подобрали шесть простых товаров, которые помогут уберечь смартфон от нежелательных повреждений и засоров.
Заглушка в разъем для зарядки от 33 руб.
Чтобы защитить разъем Lightning от засоров всем, что хранится в кармане и не тратиться на чистку в сервисном центре, достаточно использовать резиновую заглушку.
Из отзывов: отличная заглушка, цвет как на фото, теперь буду спокойно носить телефон в кармане, особенно на даче незаменимая вещь. Продавец быстро отправил посылку, спасибо!
Сеточки от пыли на динамик от 55 руб.
Несмотря на то, что динамик является менее открытым чем разъем, не стоит пренебрегать его безопасностью. Решётчатые наклейки хорошо пропускают звук и защитят от пыли.
Из отзывов: наклеил на нижний динамик, после чего надел сразу же чехол, держится нормально, не забываем отклеить от сеточки желтый скотч, это важно!!!
Защитное стекло от 89 руб.
Экран у iPhone достаточно прочный, но это не значит, что его невозможно разбить. Пусть удар придется на защиту, чем на дисплей и поцарапает его.
Из отзывов: наклеила без проблем. Держаться хорошо. Заказываю второй раз. Упаковка доставки надежная. Пришло без повреждений. Доставка быстрая. Буду заказывать еще. Спасибо.
Защита камеры от 59 руб.
Камеры у Apple одни из лучших в мире, но их выпирающий дизайн заставляет переживать за сохранность объективов. Благо и для этих целей есть защита.
Из отзывов: стёкла непривычные, мне зашли, клеить удобно.
Прозрачная силиконовая накладка от 96 руб.
Смартфон падает — такое случается. И лучше если он будет защищен чехлом. Это лучший вариант сохранить корпус в первозданном виде, а прозрачность накладки позволит видеть расцветку iPhone такой, как она есть.
Из отзывов: Хороший, силиконовый чехол. Сделан качественно. Внутри шершавый, на телефон сел как влитой. Смотрится хорошо. С продавцом не общалась. Трек номер отслеживался.
Защита от сгиба кабеля от 40 руб.
Не стоит забывать и о кабеле. Пожалуй это самое уязвимое место в комплектации устройств от Apple. Насадка защитит место сгиба и не даст появиться трещинам и изломам после длительного использования.
Из отзывов: товар соответствует описанию, очень полезная вещь. Постоянно провод рвётся в этом месте, когда его используют дети. Сейчас с этим проблем нет. Рекомендую.
Не забывайте проверить наличие купонов у продавца. Так вы сможете получить дополнительную скидку на товар.
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