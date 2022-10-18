Aliexpress iphone

6 товаров с AliExpress для защиты iPhone. Все дешевле 100 рублей

Артем
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Хотите чтобы ваш iPhone был в идеальном состоянии? Мы подобрали шесть простых товаров, которые помогут уберечь смартфон от нежелательных повреждений и засоров.

Заглушка в разъем для зарядки от 33 руб.

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Чтобы защитить разъем Lightning от засоров всем, что хранится в кармане и не тратиться на чистку в сервисном центре, достаточно использовать резиновую заглушку. 

Из отзывов: отличная заглушка, цвет как на фото, теперь буду спокойно носить телефон в кармане, особенно на даче незаменимая вещь. Продавец быстро отправил посылку, спасибо!

Сеточки от пыли на динамик от 55 руб.

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Несмотря на то, что динамик является менее открытым чем разъем, не стоит пренебрегать его безопасностью. Решётчатые наклейки хорошо пропускают звук и защитят от пыли.

Из отзывов: наклеил на нижний динамик, после чего надел сразу же чехол, держится нормально, не забываем отклеить от сеточки желтый скотч, это важно!!!

Защитное стекло от 89 руб.

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Экран у iPhone достаточно прочный, но это не значит, что его невозможно разбить. Пусть удар придется на защиту, чем на дисплей и поцарапает его.

Из отзывов: наклеила без проблем. Держаться хорошо. Заказываю второй раз. Упаковка доставки надежная. Пришло без повреждений. Доставка быстрая. Буду заказывать еще. Спасибо.

Защита камеры от 59 руб.

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Камеры у Apple одни из лучших в мире, но их выпирающий дизайн заставляет переживать за сохранность объективов. Благо и для этих целей есть защита.

Из отзывов: стёкла непривычные, мне зашли, клеить удобно.

Прозрачная силиконовая накладка от 96 руб.

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Смартфон падает — такое случается. И лучше если он будет защищен чехлом. Это лучший вариант сохранить корпус в первозданном виде, а прозрачность накладки позволит видеть расцветку iPhone такой, как она есть.

Из отзывов: Хороший, силиконовый чехол. Сделан качественно. Внутри шершавый, на телефон сел как влитой. Смотрится хорошо. С продавцом не общалась. Трек номер отслеживался.

Защита от сгиба кабеля от 40 руб.

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Не стоит забывать и о кабеле. Пожалуй это самое уязвимое место в комплектации устройств от Apple. Насадка защитит место сгиба и не даст появиться трещинам и изломам после длительного использования.

Из отзывов: товар соответствует описанию, очень полезная вещь. Постоянно провод рвётся в этом месте, когда его используют дети. Сейчас с этим проблем нет. Рекомендую.

Не забывайте проверить наличие купонов у продавца. Так вы сможете получить дополнительную скидку на товар.
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Комментарии

+701
Stylus
сеточка для динамиков для сеточки для динамиков. Типичный али :))
Сегодня в 18:12
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Mers
+4126
Mers
Почему-то не рекомендуют клеить на камеры защитные стекла. Что-то связано с нагревом и чем-то еще. Да и если уже разобьется сапфировое стекло, то никакие стеклышки там бы и не помогли.
час назад в 20:16
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