6 товаров с AliExpress для защиты iPhone. Все дешевле 100 рублей

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Хотите чтобы ваш iPhone был в идеальном состоянии? Мы подобрали шесть простых товаров, которые помогут уберечь смартфон от нежелательных повреждений и засоров.Чтобы защитить разъем Lightning от засоров всем, что хранится в кармане и не тратиться на чистку в сервисном центре, достаточно использовать резиновую заглушку.отличная заглушка, цвет как на фото, теперь буду спокойно носить телефон в кармане, особенно на даче незаменимая вещь. Продавец быстро отправил посылку, спасибо!Несмотря на то, что динамик является менее открытым чем разъем, не стоит пренебрегать его безопасностью. Решётчатые наклейки хорошо пропускают звук и защитят от пыли.наклеил на нижний динамик, после чего надел сразу же чехол, держится нормально, не забываем отклеить от сеточки желтый скотч, это важно!!!Экран у iPhone достаточно прочный, но это не значит, что его невозможно разбить. Пусть удар придется на защиту, чем на дисплей и поцарапает его.наклеила без проблем. Держаться хорошо. Заказываю второй раз. Упаковка доставки надежная. Пришло без повреждений. Доставка быстрая. Буду заказывать еще. Спасибо.Камеры у Apple одни из лучших в мире, но их выпирающий дизайн заставляет переживать за сохранность объективов. Благо и для этих целей есть защита.стёкла непривычные, мне зашли, клеить удобно.Смартфон падает — такое случается. И лучше если он будет защищен чехлом. Это лучший вариант сохранить корпус в первозданном виде, а прозрачность накладки позволит видеть расцветку iPhone такой, как она есть.Хороший, силиконовый чехол. Сделан качественно. Внутри шершавый, на телефон сел как влитой. Смотрится хорошо. С продавцом не общалась. Трек номер отслеживался.Не стоит забывать и о кабеле. Пожалуй это самое уязвимое место в комплектации устройств от Apple. Насадка защитит место сгиба и не даст появиться трещинам и изломам после длительного использования.товар соответствует описанию, очень полезная вещь. Постоянно провод рвётся в этом месте, когда его используют дети. Сейчас с этим проблем нет. Рекомендую.Не забывайте проверить наличие купонов у продавца. Так вы сможете получить дополнительную скидку на товар.