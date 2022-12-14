Aliexpress

7 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress

Артем
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Как всегда собрали подборку из полезных и функциональных товаров которые можно купить на AliExpress по хорошим ценам.

Зарядное устройство на 8 портов

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Компактный гаджет общей мощностью 75 Вт позволит заряжать сразу несколько устройств. В наличии 7 портов USB-A и один USB-C поддерживающий быструю зарядку. На дисплее можно увидеть информацию о передаваемом напряжении.

Из отзывов: устройство работает тихо и не нагревается при подключении 3-х телефонов. Согласен с предыдущими комментариями, что не хватает выключателя на устройстве или на проводе. Но это в принципе несложно исправить.

Зарядное устройство на 8 портов от 1481 р.

Налобный фонарь

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Светодиодная лента расположена по дуге, освещая больше пространства. Фонарь имеет софтач-покрытие и несколько режимов освещения. На выбор у продавца есть модели с разным количеством лент.

Из отзывов: я впечатлен, честно говоря. Полоска дает очень мощный рассеянный свет. Сам фонарь покрыт тактильно приятной резиной, что в какой-то мере должно защитить от брызг. При работе слышно гудение. За пол тысячи, считаю, что это замечательное приобретение.

Купить налобный фонарь от 536 р.

Bluetooth-адаптер Baseus
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Если в вашем компьютере отсутствует Bluetooth-модуль, адаптер исправит этот недостаток. Заняв один USB-порт, гаджет решит проблемы с беспроводным подключением.

Из отзывов: дальности 3 — 5 метров хватает для беспроблемной работы Bluetooth наушников, мыши и иногда клавиатуры (в основном пользуюсь проводной). Звук практически не прерывается, мышь также ведет себя нормально. В целом, качественный продукт по разумной цене. Понравился. Рекомендую. Спасибо!

Купить Bluetooth-адаптер Baseus от 286 р.

Кардридер 5 в 1

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Устройство позволит не только переносить данные с различных носителей и карт памяти, но и имеет 2 USB-порта, в которые можно подключить клавиатуру, мышь или другие совместимые гаджеты.

Из отзывов: сделано качественно, хорошо и аккуратно. Полностью соответствуют фото и описанию на сайте. Все функционирует. Будем надеяться на долгую службу.

Купить кардридер 5 в 1 от 139 р.

Прибор для удаления катышков с одежды

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Вернуть былой вид вещам поможет этот полезный девайс. Просто пройдитесь по проблемной ткани и уберите катышки, которые портят вид любимой одежды.

Из отзывов: Классная штука. Шапка теперь как новая. Рекомендую

Купить прибор для удаления катышков с одежды от 1138 р

Держатель смартфона с кнопкой для фотосъемки

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Девайс пригодится тем, кто испытывает сложности при съемке на смартфон. Удобная клавиша затвора выведена отдельно, как на фотоаппарате, а прочное крепление не даст случайно выпасть телефону.

Из отзывов: на первый взгляд довольно качественная вещь. Кнопка к смартфону подключилась моментально. Спуск работает без задержек.

Держатель смартфона с кнопкой для съемки от 774 р

Защищенный смартфон Blackview BV7200

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Если вы хотите по-настоящему бронебойный смартфон, который не подведет, то следует обратить внимание на эту модель. Устройство надежно защищено снаружи и имеет ёмкий аккумулятор.

Характеристики:

  • Процессор: MTK Helio G85
  • ОС: Android 12,0
  • Дисплей: 6,1-дюйма, IPS-матрица, разрешение 1560×720
  • ОЗУ: 6 ГБ + 4 Гб
  • Встроенная память: 128 ГБ
  • Основная камера: 50 МП + 8 МП + 0.3 МП
  • Фронтальная камера: 8 МП
  • Аккумулятор: 5180 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт
  • SIM: Две sim-карты или 1 SIM и 1 карта памяти
  • Поддержка навигации: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
  • Другие функции: OTG, FM, NFC, Google Play


Из отзывов: доставка месяц, телефон хорош, все работает, всем доволен.

Купить смартфон Blackview BV7200 от 12 372 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress
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