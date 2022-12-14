7 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress

Как всегда собрали подборку из полезных и функциональных товаров которые можно купить на AliExpress по хорошим ценам.
Зарядное устройство на 8 портов
Компактный гаджет общей мощностью 75 Вт позволит заряжать сразу несколько устройств. В наличии 7 портов USB-A и один USB-C поддерживающий быструю зарядку. На дисплее можно увидеть информацию о передаваемом напряжении.
Из отзывов: устройство работает тихо и не нагревается при подключении 3-х телефонов. Согласен с предыдущими комментариями, что не хватает выключателя на устройстве или на проводе. Но это в принципе несложно исправить.
Зарядное устройство на 8 портов от 1481 р.
Налобный фонарь
Светодиодная лента расположена по дуге, освещая больше пространства. Фонарь имеет софтач-покрытие и несколько режимов освещения. На выбор у продавца есть модели с разным количеством лент.
Из отзывов: я впечатлен, честно говоря. Полоска дает очень мощный рассеянный свет. Сам фонарь покрыт тактильно приятной резиной, что в какой-то мере должно защитить от брызг. При работе слышно гудение. За пол тысячи, считаю, что это замечательное приобретение.
Купить налобный фонарь от 536 р.
Bluetooth-адаптер Baseus
Если в вашем компьютере отсутствует Bluetooth-модуль, адаптер исправит этот недостаток. Заняв один USB-порт, гаджет решит проблемы с беспроводным подключением.
Из отзывов: дальности 3 — 5 метров хватает для беспроблемной работы Bluetooth наушников, мыши и иногда клавиатуры (в основном пользуюсь проводной). Звук практически не прерывается, мышь также ведет себя нормально. В целом, качественный продукт по разумной цене. Понравился. Рекомендую. Спасибо!
Купить Bluetooth-адаптер Baseus от 286 р.
Кардридер 5 в 1
Устройство позволит не только переносить данные с различных носителей и карт памяти, но и имеет 2 USB-порта, в которые можно подключить клавиатуру, мышь или другие совместимые гаджеты.
Из отзывов: сделано качественно, хорошо и аккуратно. Полностью соответствуют фото и описанию на сайте. Все функционирует. Будем надеяться на долгую службу.
Купить кардридер 5 в 1 от 139 р.
Прибор для удаления катышков с одежды
Вернуть былой вид вещам поможет этот полезный девайс. Просто пройдитесь по проблемной ткани и уберите катышки, которые портят вид любимой одежды.
Из отзывов: Классная штука. Шапка теперь как новая. Рекомендую
Купить прибор для удаления катышков с одежды от 1138 р
Держатель смартфона с кнопкой для фотосъемки
Девайс пригодится тем, кто испытывает сложности при съемке на смартфон. Удобная клавиша затвора выведена отдельно, как на фотоаппарате, а прочное крепление не даст случайно выпасть телефону.
Из отзывов: на первый взгляд довольно качественная вещь. Кнопка к смартфону подключилась моментально. Спуск работает без задержек.
Держатель смартфона с кнопкой для съемки от 774 р
Защищенный смартфон Blackview BV7200
Если вы хотите по-настоящему бронебойный смартфон, который не подведет, то следует обратить внимание на эту модель. Устройство надежно защищено снаружи и имеет ёмкий аккумулятор.
Характеристики:
- Процессор: MTK Helio G85
- ОС: Android 12,0
- Дисплей: 6,1-дюйма, IPS-матрица, разрешение 1560×720
- ОЗУ: 6 ГБ + 4 Гб
- Встроенная память: 128 ГБ
- Основная камера: 50 МП + 8 МП + 0.3 МП
- Фронтальная камера: 8 МП
- Аккумулятор: 5180 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт
- SIM: Две sim-карты или 1 SIM и 1 карта памяти
- Поддержка навигации: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
- Другие функции: OTG, FM, NFC, Google Play
Из отзывов: доставка месяц, телефон хорош, все работает, всем доволен.
Купить смартфон Blackview BV7200 от 12 372 р.
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