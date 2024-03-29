8 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета. Для вашего дома и не только

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ООО "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

Изучили ассортимент Яндекс Маркета и сделали небольшую подборку полезных и функциональных штук. Внутри: внутри подставки, интерьерные аксессуары, новые наушники и многое другое. На маркетлейсе динамическое ценообразование, поэтому ценники со временем могут измениться.Прикольная штука для тех, кто хочет добавить в свой уют немного философии окраин.Очень эффективная штука, которая поможет сэкономить пространство на рабочем столе. С её помощью вы сможете разместить свой ноутбук вертикально, когда используете его с внешним монитором. Ширину стенда можно регулировать.Компания Nothing в начале месяца анонсировала свои доступные гаджеты — смартфон Nothing Phone (2a) и беспроводные наушники CMF Buds.Есть система активного шумоподавления. За звук отвечают 12,4-мм драйверы из биоволокна. Производитель обещает проработанные низкие частоты. Наушники доступны в оранжевом, светло-сером и темно-сером цвете.Незаменимый инструмент для тех, у кого руки растут из правильного места. В комплекте набор из 24 бит. Для зарядки используется разъем USB-С.Еще одна настольная подставка в нашей подборке. Этот гаджет можно использовать для вертикального размещения ноутбука и планшета.Хватит тратить деньги на баллоны с жатым воздухом. Лучше приобрести воздуходувку с аккумулятором. Она поможет сдуть лишнюю пыль с рабочего стола, продуть системник, да и в салоне авто может найти применение. В комплекте 5 дополнительных насадок.Xiaomi выпустила очень функциональный гаджет для iPhone. Это стенд для беспроводной зарядки. Его площадку можно отсоединить и использовать в качестве внешнего MagSafe аккумулятора на 5000 мАч.Стильный держатель для вашего iPhone с MagSafe. А еще это функциональная штука, которую можно использовать для просмотра видосиков или видеозвонков на вашем рабочем столе, на кухне или на прикроватной тумбочке.