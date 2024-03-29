8 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета. Для вашего дома и не только

Изучили ассортимент Яндекс Маркета и сделали небольшую подборку полезных и функциональных штук. Внутри: внутри подставки, интерьерные аксессуары, новые наушники и многое другое. На маркетлейсе динамическое ценообразование, поэтому ценники со временем могут измениться.
Держатель для книг: миниатюра забора ПО-2
Приобрести от 1018 р.
Подставка настольная UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand
Очень эффективная штука, которая поможет сэкономить пространство на рабочем столе. С её помощью вы сможете разместить свой ноутбук вертикально, когда используете его с внешним монитором. Ширину стенда можно регулировать.
Приобрести от 1608 р.
Беспроводные наушники Nothing CMF Buds
Компания Nothing в начале месяца анонсировала свои доступные гаджеты — смартфон Nothing Phone (2a) и беспроводные наушники CMF Buds.
Есть система активного шумоподавления. За звук отвечают 12,4-мм драйверы из биоволокна. Производитель обещает проработанные низкие частоты. Наушники доступны в оранжевом, светло-сером и темно-сером цвете.
Приобрести от 4000 р.
Аккумуляторная отвертка Xiaomi Electric Screwdriver 24 in 1
Незаменимый инструмент для тех, у кого руки растут из правильного места. В комплекте набор из 24 бит. Для зарядки используется разъем USB-С.
Приобрести от 2256 р.
Настольная двойная подставка Satechi Dual Vertical Laptop Stand
Еще одна настольная подставка в нашей подборке. Этот гаджет можно использовать для вертикального размещения ноутбука и планшета.
Приобрести от 4393 р.
Аккумуляторная воздуходувка
Хватит тратить деньги на баллоны с жатым воздухом. Лучше приобрести воздуходувку с аккумулятором. Она поможет сдуть лишнюю пыль с рабочего стола, продуть системник, да и в салоне авто может найти применение. В комплекте 5 дополнительных насадок.
Приобрести от 1991 р.
Внешний аккумулятор (повербанк) Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank Magsafe
Приобрести за 4136 р.
Магнитный держатель Baseus MagPro
Стильный держатель для вашего iPhone с MagSafe. А еще это функциональная штука, которую можно использовать для просмотра видосиков или видеозвонков на вашем рабочем столе, на кухне или на прикроватной тумбочке.
Приобрести от 1359 р.
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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543