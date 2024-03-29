8 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета. Для вашего дома и не только

Николай
Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank Magsafe

Изучили ассортимент Яндекс Маркета и сделали небольшую подборку полезных и функциональных штук. Внутри: внутри подставки, интерьерные аксессуары, новые наушники и многое другое. На маркетлейсе динамическое ценообразование, поэтому ценники со временем могут измениться.

Держатель для книг: миниатюра забора ПО-2

Прикольная штука для тех, кто хочет добавить в свой уют немного философии окраин. 

Приобрести от 1018 р.

Подставка настольная UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand

UGREEN Universal Vertical Aluminum Laptop Stand

Очень эффективная штука, которая поможет сэкономить пространство на рабочем столе. С её помощью вы сможете разместить свой ноутбук вертикально, когда используете его с внешним монитором. Ширину стенда можно регулировать.

Приобрести от 1608 р.

Беспроводные наушники Nothing CMF Buds

Nothing CMF Buds

Компания Nothing в начале месяца анонсировала свои доступные гаджеты — смартфон Nothing Phone (2a) и беспроводные наушники CMF Buds.

Есть система активного шумоподавления. За звук отвечают 12,4-мм драйверы из биоволокна. Производитель обещает проработанные низкие частоты. Наушники доступны в оранжевом, светло-сером и темно-сером цвете.

Приобрести от 4000 р.

Аккумуляторная отвертка Xiaomi Electric Screwdriver 24 in 1

Аккумуляторная отвертка Xiaomi Electric Screwdriver 24 in 1

Незаменимый инструмент для тех, у кого руки растут из правильного места. В комплекте набор из 24 бит. Для зарядки используется разъем USB-С.

Приобрести от 2256 р.

Настольная двойная подставка Satechi Dual Vertical Laptop Stand

Satechi Dual Vertical Laptop Stand

Еще одна настольная подставка в нашей подборке. Этот гаджет можно использовать для вертикального размещения ноутбука и планшета.

Приобрести от 4393 р.

Аккумуляторная воздуходувка

Аккумуляторная воздуходувка

Хватит тратить деньги на баллоны с жатым воздухом. Лучше приобрести воздуходувку с аккумулятором. Она поможет сдуть лишнюю пыль с рабочего стола, продуть системник, да и в салоне авто может найти применение. В комплекте 5 дополнительных насадок.

Приобрести от 1991 р.

Внешний аккумулятор (повербанк) Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank Magsafe

Xiaomi выпустила очень функциональный гаджет для iPhone. Это стенд для беспроводной зарядки. Его площадку можно отсоединить и использовать в качестве внешнего MagSafe аккумулятора на 5000 мАч.

Приобрести за 4136 р.

Магнитный держатель Baseus MagPro

Baseus MagPro

Стильный держатель для вашего iPhone с MagSafe. А еще это функциональная штука, которую можно использовать для просмотра видосиков или видеозвонков на вашем рабочем столе, на кухне или на прикроватной тумбочке.

Приобрести от 1359 р.

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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
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