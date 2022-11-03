8 интересных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Артем Фунтиков —
Ежегодная распродажа 11.11 от AliExpress продолжается. Мы уже рассказывали о самых полезных разделах с очень хорошими скидками и собрали для вас отдельную подборку с интересными гаджетами.
Обратите внимание! Некоторые скидки отображаются только после нажатия опции «купить сейчас».
Видеорегистратор Xiaomi 70mai Lite2 от 3292 р.
Регистратор от известного бренда позволяет вести запись в любое время суток. 70mai Lite2 получил разрешение Full HD, угол обзора 140 градусов и полный набор всех необходимых датчиков.
Смартфон POCO M4 от 9987 р.
Смартфон получил дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,58; частотой обновления экрана 90 Гц, 13 МП основную камеру, 4/64 ГБ памяти и чип MediaTek Dimensity 700.
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 от 14 769 р.
Девайс снабдили AMOLED-дисплеем диаметром 40 мм, шагмером, пульсометром и большим выбором полезных функций, таких как отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков и многое другое.
Bluetooth-колонка от 5279 р.
Возьмите свою любимую музыку в дорогу. Подключиться к колонке можно как по Bluetooth, так и с помощью USB, карт памяти или кабеля AUX. Колонка не боится влаги и защищена по стандарту IPX6.
Геймпад Xbox Series S|X от 5093 р.
Зарубитесь с друзьями в кооперативные игры на Xbox. Такие скидки на акссесуары Microsoft могут появится еще не скоро. Устройство также можно подключить к компьютеру по Bluetooth.
Кабель USB-C 100 Вт от 101 р.
Кабель предназначен для устройств с высокой скоростью зарядки, а прочная оплетка позволит ему прослужить долго.
Робот-пылесос от 7125 р.
Доверьте ежедневную уборку этому роботу. Устройство снабдили фильтром HEPA и аккумулятором рассчитанным на более чем1,5 часа работы.
Игровое кресло от 5429 р.
Работайте или развлекайтесь с комфортом. Кресло покрытое экокожей подстроится под удобную для вас позицию, а встроенный вибромассажёр расслабит поясницу.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.
Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia