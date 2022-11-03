Aliexpress

8 интересных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой

Артем
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Ежегодная распродажа 11.11 от AliExpress продолжается. Мы уже рассказывали о самых полезных разделах с очень хорошими скидками и собрали для вас отдельную подборку с интересными гаджетами. 

Обратите внимание! Некоторые скидки отображаются только после нажатия опции «купить сейчас».

Видеорегистратор Xiaomi 70mai Lite2 от 3292 р.

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Регистратор от известного бренда позволяет вести запись в любое время суток. 70mai Lite2 получил разрешение Full HD, угол обзора 140 градусов и полный набор всех необходимых датчиков. 

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Смартфон POCO M4 от 9987 р.

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Смартфон получил дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 6,58; частотой обновления экрана 90 Гц, 13 МП основную камеру, 4/64 ГБ памяти и чип MediaTek Dimensity 700.

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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 от 14 769 р.

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Девайс снабдили AMOLED-дисплеем диаметром 40 мм, шагмером, пульсометром и большим выбором полезных функций, таких как отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков и многое другое. 

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Bluetooth-колонка от 5279 р.

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Возьмите свою любимую музыку в дорогу. Подключиться к колонке можно как по Bluetooth, так и с помощью USB, карт памяти или кабеля AUX. Колонка не боится влаги и защищена по стандарту IPX6.

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Геймпад Xbox Series S|X от 5093 р.

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Зарубитесь с друзьями в кооперативные игры на Xbox. Такие скидки на акссесуары Microsoft могут появится еще не скоро. Устройство также можно подключить к компьютеру по Bluetooth.

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Кабель USB-C 100 Вт от 101 р.

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Кабель предназначен для устройств с высокой скоростью зарядки, а прочная оплетка позволит ему прослужить долго.

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Робот-пылесос от 7125 р.

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Доверьте ежедневную уборку этому роботу. Устройство снабдили фильтром HEPA и аккумулятором рассчитанным на более чем1,5 часа работы.

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Игровое кресло от 5429 р.

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Работайте или развлекайтесь с комфортом. Кресло покрытое экокожей подстроится под удобную для вас позицию, а встроенный вибромассажёр расслабит поясницу.

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Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары.

Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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Комментарии

Mers
+4147
Mers
5К за такое кресло… оно наверное рассыпется еще при транспортировке.
час назад в 22:23
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Влад Соло
+545
Влад Соло
Я этот рег на 2.000 дешевле покупал. Кому Вы чешите про скидки?
39 минут назад
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