8 необычных и полезных гаджетов для дома с AliExpress

Приятно, когда гаджеты не только полезны, но и красивы. Одни, выполняя свои функции, станут прекрасным дополнением к интерьеру, а другие можно и задарить как что-то действительно нужное. Впрочем, в нашей новой подборке есть товары, которые и отдавать не захочется.
Элегантный ролик для одежды
Эти незамысловатые устройства есть у каждого второго. Ролик с липкой лентой помогает в два счета очистить одежду от пыли или шерсти линяющих животных. Данный гаджет не только хорошо справляется с задачей, но и выглядит весьма эстетично. В отличие от стандартных чистилок, его не стыдно взять в театр или на важную встречу.
Купить одежный ролик от 720 р.
Необычный пазл
Головоломки из множества деталей развивают мелкую моторику и способны занять детей чем-то полезным на час-другой. Все мы хоть раз в жизни пробовали собирать картины или пейзажи, а вот такой необычный орнамент видели далеко не все. Он сделан из дерева и даже напоминает его сруб или срез редкого минерала, только цвета интереснее и ярче. Если приглядеться к некоторым деталям, можно увидеть в них экзотических животных и птиц.
Купить пазл от 2 137 р.
Подставка под запястье для клавиатуры и мыши
Набор позволяет снизить нагрузку на запястья при длительных работах у компьютера. Подставки выполнены из мягкого материала и имеют приятный оттенок, который украсит рабочее место. У продавца есть множество комплектаций и цветов этих аксессуаров.
Купить набор подставок от 1 197 р.
Мини-автомат для попкорна
Приготовление попкорна в домашних условиях — всегда морока. Конечно, можно накупить десяток пакетов в местном супермаркете и пихать их поочереди в микроволновку, но иметь развесной запас воздушной кукурузы, куда практичнее. К тому же эта машинка готовит классическое блюдо для вечернего просмотра фильмов без добавления масла. Горячий попкорн будет в чашке быстрее, чем пройдут вступительные титры.
Купить машинку для попкорна от 1 463 р.
Планшетка-сводилка
Не скопировал, а перерисовал! Так в детстве мы отговаривались, творя очередной шедевр при помощи листка и копирки для печатных машинок. Теперь все проще. Взял оригинал рисунка, чистый лист и включил подсветку. И дети довольны и книжки целы.
Купить планшетку от 752 р.
Дезинфектор овощей
Портативный ионизатор воды безопасен и на 99% эффективен в борьбе с токсичными веществами, бактериями, пестицидами, фосфатами, хлоридами, тяжелыми металлами, плесенью и другими вредными штуками. Гаджет очищает фрукты, овощи, грибы за 10 минут. Достаточно налить в емкость воды и поместить туда продукты вместе со включенным дезинфектором. По истечению времени устройство автоматически отключится.
Купить дезинфектор от 2 195 р.
Складная мини-швабра для стекол и других поверхностей
Простая, но продуманная конструкция позволит протереть пыль, очистить зеркала или окна и не залить водой все вокруг. Легким движением губка складывается и отжимается, а петелька на ручке позволяет повесить прибор на крючок, где он всегда будет на своем месте, а не валяться в углу.
Купить мини-швабру от 970 р.
Мойка для продуктов и разделочная доска 2 в 1
В разложенном состоянии это устройство похоже на небольшую емкость с ручками. В нее кидаются фрукты или овощи, моются, а с помощью клапана на дне вода сливается. После этого мини-тазик складывается, как походный стаканчик и превращается в пластиковую доску для разделки.
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