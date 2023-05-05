8BitDo представила дешёвый беспроводной геймпад Ultimate C. Мы нашли топовую версию на AliExpress со скидкой

Фархад
8BitDo

Компания 8BitDo, специализирующаяся на аксессуарах для игровых консолей, представила бюджетную версию топового геймпада 8BitDo Ultimate. Новинка предназначена для Windows, Android, Steam Deck и Raspberry Pi.

Беспроводной геймпад 8BitDo Ultimate C получил асимметрично расположенные стики и стандартный набор кнопок. Подключается аксессуар только по USB-свистку, который работает на частоте 2,4 ГГц. Главным отличием от старших версий стало отсутствие возможности переключения между игровыми профилями. Кроме того, бюджетная версия контроллера поставляется без док-станции, а заряжается по кабелю USB-C.

8BitDo

Новинка пока доступна только в США по цене $30 (~2400 рублей), но уже сейчас на AliExpress можно купить топовую версию 8BitDo Ultimate с док-станцией и быстрой доставкой с российского склада всего за 3794 рубля.
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Источник:
Engadget
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