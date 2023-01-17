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8XR Mini — крохотный телефон с камерой и сенсорным экраном по цене дешёвой звонилки
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress крутой телефон размером меньше кредитки или зажигалки. Он стоит примерно как кнопочная звонилка, но выглядит необычно и обладает широкими возможностями.
Модель называется 8XR Mini и обладает цветным сенсорным экраном диагональю всего 1,77 дюйма при разрешении 160×128 пикселей. Встроенная память — 32 МБ, но её можно расширить картой памяти ещё максимум на 16 ГБ. Также есть камера, хотя её разрешение крайне мало — 0,08 Мп. Телефон поддерживает только 2G. Он весит всего 40 г, а габариты составляют 76,5 х 44,6 х 14,6 мм.
Покупатели отмечают миниатюрные размеры и симпатичный дизайн, но жалуются на отсутствие разъёма для наушников и модуля Bluetooth, а без них этот телефон нельзя использовать в качестве аудиоплеера.
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