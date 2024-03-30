9 функциональных гаджетов с AliExpress для вашего игрового или рабочего стола

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

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Исследуем AliExpress в поисках недорогих и функциональных гаджетов. В этой подборке мы собрали всякие интересные штуки, которые найдут применение на вашем игровом или рабочем столе.Этот малый найдет применение на вашем рабочем столе. Он позволяет заряжать одновременно три устройства и будет радовать своей «цифровой» мордочкой. Максимальная мощность составляет 65 Вт. Есть поддержка протокола быстрой зарядки Power Delivery для гаджетов Apple.Аксессуар оснащается двумя портами USB-С, и одним USB-A. Средняя оценка составляет 5 баллов.Из комментариев:Аксессуар поможет грамотно и эргономично организовать свою рабочего пространства. С помощью кронштейна можно будет настроить оптимальные наклон и расстояние до глаз, а также сэкономить место на столе.Кронштейн подойдет для мониторов диагональю от 12 до 32 дюймов. Он доступен в черном и белом цвете. Средняя оценка — 4,6 балла.Из комментариев:С помощью этого простенького аксессуара можно навести порядок в проводах под своим рабочим столом. В наличии органайзер черного и белого цвета разного диаметра. Средняя оценка — 4,7 балла.Из комментариев:Еще один гаджет для организации рабочего пространства. Подставка доступна в трех расцветках. Средняя оценка составляет 4,9 балла.Из комментариев:Этот аксессуар поможет навести порядок в многочисленных зарядных проводах. Аксессуар крепится к столу на клеевую основу. Держатели доступны в четырех расцветках. Средняя оценка — 4,9 балла.Из комментариев:Хаб можно разместить на краю стола для быстрого доступа к необходимым портам. Аксессуар доступен с четырьмя разными наборами портов. Таким образом можно подобрать гаджет под свой сценарий применения. Средняя оценка — 4,8.Из комментариев:Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. В колпачках клавиш удобные углубления для слепой печати. Клавиатура работает в беспроводном режиме 2,4 ГГц с помощью USB-приемника. Средняя оценка составляет 4,7 балла.Из комментариев:Колонка оснащается пиксельным экраном, на который можно выводить различные анимации с подключенного смартфона. Гаджет можно использовать в качестве будильника, настольных часов и погодника. При этом колонка может похвастаться вполне приятным звуком. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. Средняя оценка — 4,9.Из комментариев:Это штука сможет одновременно заряжать ваши iPhone, AirPods и Apple Watch. Гаджет выглядит минималистично, поэтому впишется в любой интерьер. Максимальная выходная мощность составляет 25 Вт. Средняя оценка 4,8.Из комментариев: