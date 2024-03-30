9 функциональных гаджетов с AliExpress для вашего игрового или рабочего стола

Исследуем AliExpress в поисках недорогих и функциональных гаджетов. В этой подборке мы собрали всякие интересные штуки, которые найдут применение на вашем игровом или рабочем столе.
Милейший GaN-адаптер от Ugreen
Аксессуар оснащается двумя портами USB-С, и одним USB-A. Средняя оценка составляет 5 баллов.
Из комментариев: любовь с первого взгляда. Потрясающий девайс. UGREEN — One love.
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Кронштейн для монитора
Кронштейн подойдет для мониторов диагональю от 12 до 32 дюймов. Он доступен в черном и белом цвете. Средняя оценка — 4,6 балла.
Из комментариев: лучшая покупка за последнее время.
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Кабель-органайзер
Из комментариев: выглядит отлично. Я рекомендую.
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Металлическая подставка для монитора
Из комментариев: шикарная подставка, очень качественная, смотрится дорого и стильно. Определённо советую! Упаковано хорошо, повреждений нет, плотно держится на поверхности за счёт резиновых пластинок под ножками. Древесина очень гладкая.
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Магнитный держатель для кабеля
Этот аксессуар поможет навести порядок в многочисленных зарядных проводах. Аксессуар крепится к столу на клеевую основу. Держатели доступны в четырех расцветках. Средняя оценка — 4,9 балла.
Из комментариев: просто спасение, когда много разных разъёмов у зарядок.
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USB-хаб с креплением к столу
Из комментариев: отличный хаб, очень качественно сделан, порты работают, удобный монтаж, качественный шнур подключения.
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Беспроводная клавиатура от Ugreen
Из комментариев: символы на клавишах четкие и аккуратные, звуки от нажатий между средней громкости, но не раздражают слух. Сделана качественно.
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Портативная колонка Divoom Timebox Evo Bluetooth
Из комментариев: впервые встречаю такой необычный девайс! Невероятное количество различных функций.
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Беспроводная зарядка 3-в-1 от Ugreen
Из комментариев: как всегда качество на высоте. Все заряжается отлично и быстро!
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