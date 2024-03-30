9 функциональных гаджетов с AliExpress для вашего игрового или рабочего стола

Николай
Гаджет

Исследуем AliExpress в поисках недорогих и функциональных гаджетов. В этой подборке мы собрали всякие интересные штуки, которые найдут применение на вашем игровом или рабочем столе.

Милейший GaN-адаптер от Ugreen

Этот малый найдет применение на вашем рабочем столе. Он позволяет заряжать одновременно три устройства и будет радовать своей «цифровой» мордочкой. Максимальная мощность составляет 65 Вт. Есть поддержка протокола быстрой зарядки Power Delivery для гаджетов Apple.

Аксессуар оснащается двумя портами USB-С, и одним USB-A. Средняя оценка составляет 5 баллов.

Из комментариев: любовь с первого взгляда. Потрясающий девайс. UGREEN — One love.

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Кронштейн для монитора

Аксессуар поможет грамотно и эргономично организовать свою рабочего пространства. С помощью кронштейна можно будет настроить оптимальные наклон и расстояние до глаз, а также сэкономить место на столе.

Кронштейн подойдет для мониторов диагональю от 12 до 32 дюймов. Он доступен в черном и белом цвете. Средняя оценка — 4,6 балла.

Из комментариев: лучшая покупка за последнее время.

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Кабель-органайзер

С помощью этого простенького аксессуара можно навести порядок в проводах под своим рабочим столом. В наличии органайзер черного и белого цвета разного диаметра. Средняя оценка — 4,7 балла.

Из комментариев: выглядит отлично. Я рекомендую.

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Металлическая подставка для монитора

Еще один гаджет для организации рабочего пространства. Подставка доступна в трех расцветках. Средняя оценка составляет 4,9 балла.

Из комментариев: шикарная подставка, очень качественная, смотрится дорого и стильно. Определённо советую! Упаковано хорошо, повреждений нет, плотно держится на поверхности за счёт резиновых пластинок под ножками. Древесина очень гладкая.

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Магнитный держатель для кабеля

Этот аксессуар поможет навести порядок в многочисленных зарядных проводах. Аксессуар крепится к столу на клеевую основу. Держатели доступны в четырех расцветках. Средняя оценка — 4,9 балла.

Из комментариев: просто спасение, когда много разных разъёмов у зарядок.

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USB-хаб с креплением к столу

Хаб можно разместить на краю стола для быстрого доступа к необходимым портам. Аксессуар доступен с четырьмя разными наборами портов. Таким образом можно подобрать гаджет под свой сценарий применения. Средняя оценка — 4,8.

Из комментариев: отличный хаб, очень качественно сделан, порты работают, удобный монтаж, качественный шнур подключения.

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Беспроводная клавиатура от Ugreen

Это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. В колпачках клавиш удобные углубления для слепой печати. Клавиатура работает в беспроводном режиме 2,4 ГГц с помощью USB-приемника. Средняя оценка составляет 4,7 балла.

Из комментариев: символы на клавишах четкие и аккуратные, звуки от нажатий между средней громкости, но не раздражают слух. Сделана качественно.

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Портативная колонка Divoom Timebox Evo Bluetooth

Колонка оснащается пиксельным экраном, на который можно выводить различные анимации с подключенного смартфона. Гаджет можно использовать в качестве будильника, настольных часов и погодника. При этом колонка может похвастаться вполне приятным звуком. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. Средняя оценка — 4,9.

Из комментариев: впервые встречаю такой необычный девайс! Невероятное количество различных функций.

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Беспроводная зарядка 3-в-1 от Ugreen

Это штука сможет одновременно заряжать ваши iPhone, AirPods и Apple Watch. Гаджет выглядит минималистично, поэтому впишется в любой интерьер. Максимальная выходная мощность составляет 25 Вт. Средняя оценка 4,8.

Из комментариев: как всегда качество на высоте. Все заряжается отлично и быстро!

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