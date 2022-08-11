9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают дом эстетичнее и удобнее

Новая подборка интересных, качественных и полезных гаджетов с AliExpress уже здесь. Как всегда, мы собрали товары, которые пригодятся в быту.
Настенные светильники с подставкой и USB-C
Светильник, одновременно служащий практичным и эстетичным дополнением к интерьеру. Это также полка, на которую можно что-либо поставить. А помимо этого, он оснащен USB-A, что позволяет заряжать устройства и класть их на полку.
Из отзывов: «Идеально. В комплекте даже мини-горшочек с искусственным растением. Доставка быстрая, упаковка отличная».
Настенная лампа в виде Луны
Светильник, оформленный в стиле Луны. Это делает его более эффектным на фоне классических ночников. Крепится на стену.
Из отзывов: «Как только включаете лампу, сразу зажимаете круглую кнопку посередине на пульте, она мигает и коннектится. Вуаля! Режимов много, разные уровни яркости, есть кнопка ночного режима. Запланирован как ночник, брали за 4500, лампа определенно стоит своих денег. Кто пишет, что не стоит, просто не пробовали сами такую собрать, это реально дорого выходит. Пришло все целое, без повреждений, спасибо продавцу».
Силиконовые контейнеры для хранения пищевых продуктов
Герметичные пакеты, позволяющие сохранять свежесть продуктов. Бобовые, овощи, фрукты и другие — пакеты подойдут почти любому виду еды.
Из отзывов: «Очень хороший силиконовый пакет, приятный на ощупь, без запаха».
Автоматический диспенсер для зубной пасты
Диспенсер с датчиком движения — подносите зубную щетку к нему, и он автоматически выдавливает нужное количество пасты. Крепится к стене на липучку, не нужно проделывать резьбу.
Из отзывов: «Качество пластика очень хорошее. Товар пришел в целости, упакован отлично. Доставка достаточно быстрая. Спасибо. рекомендую».
Нож для нарезки арбуза
Нож специальной формы, с которым удобнее разделывать арбуз, чем с классическим. Достаточно разрезать арбуз напополам, а далее нужно применить именно этот нож.
Из отзывов: «Очень удобная вещь. Немного хлипкий, но с нарезкой арбуза справляется».
Набор баночек для специй на магните
Фишка этого набора — хранение баночек. Они крепятся к подставке на магните, а она в свою очередь располагается вертикально.
Из отзывов: «Баночки кажутся маленькими, но вмещают в себя достаточно! Крепко держатся, не падают. Наклеек много и есть с надписями и без».
Многоуровневый ланч-бокс из нержавеющей стали
Ланчбокс с двумя уровнями. Это позволяет заполнить их разной пищей, не смешивая.
Из отзывов: «Доставка была очень быстрой! Даже удивительно) Бокс понравился, в воскресенье забрала, в понедельник уже пошла с ним на работу. Удобно, эстетично, приятно».
Сковорода с семью секциями
Сковородка, позволяющая готовить разную пищу в разных секциях одновременно. Или делать несколько яичниц круглой формы.
Из отзывов: «Всё пришло в лучшем виде, упаковка хорошая. Продавца рекомендую. Да, пришло быстро, в отличии от некоторых, которые тянут уже второй месяц! Продавцу пять баллов!»
Автоматическая кормушка для домашних животных
Кормушка, управляемая с помощью мобильного приложения. В нем можно задать таймеры, когда выдавать еду кошке, а можно это делать вручную.
Из отзывов: «Очень крутая удобная штука, моим котикам понравилась. В управлении несложная, если разобраться в инструкции все даже просто, купила по скидке за 3000, считаю, что за такую вещь цена отличная».