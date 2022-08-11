9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают дом эстетичнее и удобнее

Новая подборка интересных, качественных и полезных гаджетов с AliExpress уже здесь. Как всегда, мы собрали товары, которые пригодятся в быту.Светильник, одновременно служащий практичным и эстетичным дополнением к интерьеру. Это также полка, на которую можно что-либо поставить. А помимо этого, он оснащен USB-A, что позволяет заряжать устройства и класть их на полку.«Идеально. В комплекте даже мини-горшочек с искусственным растением. Доставка быстрая, упаковка отличная».Светильник, оформленный в стиле Луны. Это делает его более эффектным на фоне классических ночников. Крепится на стену.«Как только включаете лампу, сразу зажимаете круглую кнопку посередине на пульте, она мигает и коннектится. Вуаля! Режимов много, разные уровни яркости, есть кнопка ночного режима. Запланирован как ночник, брали за 4500, лампа определенно стоит своих денег. Кто пишет, что не стоит, просто не пробовали сами такую собрать, это реально дорого выходит. Пришло все целое, без повреждений, спасибо продавцу».Герметичные пакеты, позволяющие сохранять свежесть продуктов. Бобовые, овощи, фрукты и другие — пакеты подойдут почти любому виду еды.«Очень хороший силиконовый пакет, приятный на ощупь, без запаха».Диспенсер с датчиком движения — подносите зубную щетку к нему, и он автоматически выдавливает нужное количество пасты. Крепится к стене на липучку, не нужно проделывать резьбу.«Качество пластика очень хорошее. Товар пришел в целости, упакован отлично. Доставка достаточно быстрая. Спасибо. рекомендую».Нож специальной формы, с которым удобнее разделывать арбуз, чем с классическим. Достаточно разрезать арбуз напополам, а далее нужно применить именно этот нож.«Очень удобная вещь. Немного хлипкий, но с нарезкой арбуза справляется».Фишка этого набора — хранение баночек. Они крепятся к подставке на магните, а она в свою очередь располагается вертикально.«Баночки кажутся маленькими, но вмещают в себя достаточно! Крепко держатся, не падают. Наклеек много и есть с надписями и без».Ланчбокс с двумя уровнями. Это позволяет заполнить их разной пищей, не смешивая.«Доставка была очень быстрой! Даже удивительно) Бокс понравился, в воскресенье забрала, в понедельник уже пошла с ним на работу. Удобно, эстетично, приятно».Сковородка, позволяющая готовить разную пищу в разных секциях одновременно. Или делать несколько яичниц круглой формы.«Всё пришло в лучшем виде, упаковка хорошая. Продавца рекомендую. Да, пришло быстро, в отличии от некоторых, которые тянут уже второй месяц! Продавцу пять баллов!»Кормушка, управляемая с помощью мобильного приложения. В нем можно задать таймеры, когда выдавать еду кошке, а можно это делать вручную.«Очень крутая удобная штука, моим котикам понравилась. В управлении несложная, если разобраться в инструкции все даже просто, купила по скидке за 3000, считаю, что за такую вещь цена отличная».