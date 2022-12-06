AliExpress Наушники

Этот адаптер с AliExpress позволит подключать ваши любимые наушники куда угодно — хоть к аналоговому выходу, хоть к смартфону

Александр


Мы нашли на AliExpress аксессуары, которые пригодятся любителям хорошего звучания. Это кабель с несколькими адаптерами: джек 2,5 мм, джек 3,5 мм, джек 4,4 мм, USB Type-C и Lightning.

Кабель с переходником джеком продаются отдельно, а дополнительные адаптеры можно приобрести за доплату. На выбор кабели с разъёмами нескольких стандартов, которые подходят к наушникам условно аудиофильского и условно аудиофильского уровня. У человека может быть много наушников, но любимые среди них, как правило, одни, и с помощью этих аксессуаров можно решить актуальную проблему — как использовать одни и те же наушники с принципиально разной техникой. Не хватает разве что адаптера для беспроводного звука.

Обладая набором из такого кабеля и нескольких переходников, вы сможете подключать свои любимые наушники почти к любой аппаратуре — как оснащённой аналоговыми аудиовыходами, так и к смартфонам, звук на которых выводится через силовой разъём (USB или Lightning).

Кабель и джек
Переходники (джеки, USB Type-C, Lightning)
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