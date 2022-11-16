Адаптер за 132 р. с AliExpress решит любые проблемы с подключением флешек, карт памяти, зарядки и периферии

Мы нашли на AliExpress миниатюрный, но очень универсальный адаптер, с помощью которого можно почти к любому устройству подключить накопитель, зарядник или другой гаджет. Несмотря на большое количество портов и разъёмов, он продаётся всего за 132 р. включая доставку.Этот адаптер втыкается в USB-порт устройства (micro USB, USB 2.0 или USB Type-C). Предусмотрен слот для карты памяти стандарта microSD и полноразмерный USB-порт, в который можно подключить внешний накопитель, мышь, клавиатуру, геймпад, Wi-Fi-модуль, принтер, колонки и т. п. К примеру, если у вас есть портативный винчестер, вы запросто можете подцепить его к смартфону или планшету.На высокие показатели скорости, силы тока и надёжности работы вряд ли стоит рассчитывать (для этого лучше присмотреться к более дорогим моделям), но в качестве временного или аварийного варианта вполне сойдёт. На выбор версии с белым или чёрным корпусом.