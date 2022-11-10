Супергаджет с AliExpress, всё в одном: беспроводная зарядка, bluetooth-колонка, ночник и будильник
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress очень интересный аксессуар. Он впишется в любой интерьер и окажется весьма полезен: зарядит смартфон, покажет время, сыграет музыку, мягко подсветит комнату ночью и ненавязчиво разбудит поутру.
Этот ночник выполнен в форме буквы G и поддерживает управление со смартфона. С помощью специального приложения можно настроить подсветку (цвета и интенсивность освещения), установить часы и будильник. Освещение может быть как однотонным, так и более разнообразным — когда один цвет плавно переходит в другой, а тот в следующий. В приложении на выбор 256 цветовых режимов, подсветка также может пульсировать в такт музыке.
В корпус установлена катушка индуктивности, которая может заряжать смартфон с поддержкой беспроводной зарядки с мощностью до 15 Вт. В ту же платформу встроены динамики, которые воспроизводят звук, передаваемый через Bluetooth. Треки можно переключать как на смартфоне, так и с помощью кнопок на корпусе. Когда срабатывает будильник, ночник может светить мягким золотистым светом, имитируя восход солнца.
При желании можно настроить этот ночник так, чтобы перед сном он включал вам мягкое успокаивающее освещение и включал звуки природы, а по утрам будил имитацией солнечного света и приятной музыкой. Пока вы спите, ваш смартфон успеет зарядиться от беспроводной зарядки.
Будильник-светильник-колонка-зарядка продаётся на распродаже 11.11 за 3322 рубля, а у продавца есть купон на небольшую скидку.
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