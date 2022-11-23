Aliexpress

Bluetooth-наушники Marshall Major III продают на AliExpress с очень хорошей скидкой

Артем
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Продукция компании Marshall в излишнем представлении не нуждаются. Бренд создает первоклассные решения в области аудио и звука. Один из таких товаров прямо сейчас можно приобрести на AliExpress по очень выгодному предложению.

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Беспроводные наушники Marshall Major III уже давно стали бестселлером среди любителей чистого и насыщенного звучания. Складная конструкция позволяет постоянно носить устройство с собой, и в любой удобный момент сложить в сумку или рюкзак. 

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По заявлению производителя Marshall Major III имеют поддержку кодека aptX, а заряда хватает на более 30 часов прослушивания. Впрочем, если иметь при себе аудиокабель 3,5 мм, то и севшая батарея не станет проблемой — наушники можно подключить по проводу. Также имеется навигация по трекам с помощью элегантного джойстика. 

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Из отзывов: отличные наушники!!! Отправляли долго, боялась, что не успеют ко времени (подарок). Но доставили даже на 2 недели раньше!!!! Качество упаковки супер! Инструкция на всех языках. Очень приятные на ощупь, удобный джойстик управления. Звук очень достойный. С телефоном связались без проблем. Рекомендую.

Купить Bluetooth-наушники Marshall Major III на AliExpress от 3 939 р.

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