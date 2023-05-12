Большая распродажа на AliExpress: 6 практичных и функциональных гаджетов

Артем
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На AliExpress продолжается распродажа в честь Фестиваля Дракона и продлится по 15 мая. Мы собрали ссылки для удобной навигации в одном месте и выбрали несколько интересных товаров.

На главной странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой. 

Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам фестиваля:


Видеорегистратор 70mai A500s

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Безопасность на дороге никогда не бывает лишней. А если появились какие-то спорные моменты, решить их можно посмотрев запись с видеорегистратора. В 70mai A500S есть две камеры: на дорогу и в салон.

Из отзывов: регистратор хороший. Проще простого разобраться с настройкой, простое приложение, все понятно, ничего лишнего.

Купить видеорегистратор от 5 481 р.

SSD-диск Western Digital M2

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Накопитель пригодиться для владельцев консоли Steam Deck. Он полностью совместим с приставкой, позволяя устанавливать больше игр. Также SSD подойдет и для других устройств, поддерживающих формат М2. Объем и полный список совместимых устройств можно узнать у продавца.

Из отзывов: да вообще отлично, вставил в стимдек легко, даже безрукий справится. Скорость выше дефолтного ССД, 1 терабайта теперь хватает на всё! Это самый быстрый SSD из всех предложений на алике, берите даже не думайте!

Купить SSD-диск Western Digital от 6 656 р.

Электронная книга с подсветкой

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Гаджет получил 6-дюймовый сенсорный e-ink дисплей, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Есть Wi-Fi для скачивания книг из интернета и подсветка для чтения в темное время суток.

Из отзывов: самое главное — экран. Четкий и хорошо читаемый. Стекло слегка матовое. Сенсор не всегда срабатывает с первого раза, к сожалению, но ничего страшного. По подсветке: широчайший диапазон регулировки яркости.

Купить электронную книгу от 4 968 р.

Беспроводная зарядка с подставкой от Xiaomi

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Гаджет поддерживает заряд мощностью 50 Вт и имеет встроенную систему охлаждения. Вертикальная подставка покрыта мягким софттач слоем, который защищает смартфон от царапин. 

Из отзывов: продукт просто идеальный по качеству и полностью соответствует своему функционалу. Очень доволен! Магазин ответственный в плане обслуживания, быстрая отправка заказа, запечатанная упаковка. Всё супер, спасибо.

Купить беспроводную зарядку Xiaomi от 2 801 р.

Смартфон Redmi Note 12

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Смартфон снабдили AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 685, оперативной памятью 4 ГБ и встроенной 128 ГБ. За качество фото отвечает тройная камера 50+8+12 МП и сэлфи-камера на 13 МП. Аккумулятор 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 33 Вт. Глобальная версия с русским языком.

Из отзывов: упакован хорошо, в подушку, но в двух местах была мятая коробка. Телефон целый, рабочий, заряд был 70%, в комплекте шнур, блок, прозрачный чехол.

Купить смартфон Redmi Note от 14 627 р.

Внешний аккумулятор с Mag Safe от Baseus

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Пауербанк крепится к задней крышке iPhone на прочном магните. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч при мощности заряда 20 Вт. Благодаря мягкому покрытию, гаджет не поцарапает смартфон.

Из отзывов: тонкий и стильный аккумулятор, четко подходит на мой айфон 12. Держится очень хорошо.

Купить внешний аккумулятор от 2 293 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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