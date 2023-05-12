Большая распродажа на AliExpress: 6 практичных и функциональных гаджетов

На AliExpress продолжается распродажа в честь Фестиваля Дракона и продлится по 15 мая. Мы собрали ссылки для удобной навигации в одном месте и выбрали несколько интересных товаров.
На главной странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой.
Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам фестиваля:
- Главная страница распродажи
- Центр Купонов
- Больше=дешевле
- Новинки электроники
- Активности в теплый сезон
- Хиты китайских брендов
Видеорегистратор 70mai A500s
Безопасность на дороге никогда не бывает лишней. А если появились какие-то спорные моменты, решить их можно посмотрев запись с видеорегистратора. В 70mai A500S есть две камеры: на дорогу и в салон.
Из отзывов: регистратор хороший. Проще простого разобраться с настройкой, простое приложение, все понятно, ничего лишнего.
Купить видеорегистратор от 5 481 р.
SSD-диск Western Digital M2
Накопитель пригодиться для владельцев консоли Steam Deck. Он полностью совместим с приставкой, позволяя устанавливать больше игр. Также SSD подойдет и для других устройств, поддерживающих формат М2. Объем и полный список совместимых устройств можно узнать у продавца.
Из отзывов: да вообще отлично, вставил в стимдек легко, даже безрукий справится. Скорость выше дефолтного ССД, 1 терабайта теперь хватает на всё! Это самый быстрый SSD из всех предложений на алике, берите даже не думайте!
Купить SSD-диск Western Digital от 6 656 р.
Электронная книга с подсветкой
Гаджет получил 6-дюймовый сенсорный e-ink дисплей, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Есть Wi-Fi для скачивания книг из интернета и подсветка для чтения в темное время суток.
Из отзывов: самое главное — экран. Четкий и хорошо читаемый. Стекло слегка матовое. Сенсор не всегда срабатывает с первого раза, к сожалению, но ничего страшного. По подсветке: широчайший диапазон регулировки яркости.
Купить электронную книгу от 4 968 р.
Беспроводная зарядка с подставкой от Xiaomi
Гаджет поддерживает заряд мощностью 50 Вт и имеет встроенную систему охлаждения. Вертикальная подставка покрыта мягким софттач слоем, который защищает смартфон от царапин.
Из отзывов: продукт просто идеальный по качеству и полностью соответствует своему функционалу. Очень доволен! Магазин ответственный в плане обслуживания, быстрая отправка заказа, запечатанная упаковка. Всё супер, спасибо.
Купить беспроводную зарядку Xiaomi от 2 801 р.
Смартфон Redmi Note 12
Смартфон снабдили AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 685, оперативной памятью 4 ГБ и встроенной 128 ГБ. За качество фото отвечает тройная камера 50+8+12 МП и сэлфи-камера на 13 МП. Аккумулятор 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 33 Вт. Глобальная версия с русским языком.
Из отзывов: упакован хорошо, в подушку, но в двух местах была мятая коробка. Телефон целый, рабочий, заряд был 70%, в комплекте шнур, блок, прозрачный чехол.
Купить смартфон Redmi Note от 14 627 р.
Внешний аккумулятор с Mag Safe от Baseus
Пауербанк крепится к задней крышке iPhone на прочном магните. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч при мощности заряда 20 Вт. Благодаря мягкому покрытию, гаджет не поцарапает смартфон.
Из отзывов: тонкий и стильный аккумулятор, четко подходит на мой айфон 12. Держится очень хорошо.
Купить внешний аккумулятор от 2 293 р.
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