Большая распродажа на AliExpress: скидки до 90% и возможность выиграть миллион

Артем
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На AliExpress стартует «распродажа на миллион» — акция со скидками и шансом выиграть миллион баллов лояльности. Рассказываем, как выжать максимум выгоды от покупок. 

🔥С 16 по 19 августа — дни разогрева. В этот период вы можете добавить в корзину понравившиеся товары и получить купоны на скидку. 

🔥С 19 по 26 августа — основная распродажа. В это время начинают действовать все скидки и стартует розыгрыш. Для участия выполняйте задания и получайте звезды, которые можно менять на купоны, а после распродажи среди тех, кто забирал купоны, будет раздаваться баллы лояльности и призы. Звездные купоны можно будет найти на Главной странице, начиная с разогрева.

🔥Не пропустите Час Выгоды. 19 августа с 10:00 до 11:59 по Москве можно урвать эксклюзивные товары с огромными скидками. Стоит поторопиться, их количество ограничено!

🔥Все по 49 рублей — раздел с суперскидками для новых покупателей.

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В распродаже участвуют топовые бренды, которые предлагают гаджеты и аксессуары со скидкой от 50% и выше. Среди них:



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Для удобной навигации по скидкам, сделали список всех категорий, участвующих в распродаже:

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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Комментарии

tellurian
+1656
tellurian
В корзине цены на все товары выросли :(
Не только из-за курса.
час назад в 11:04
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samOsebe
+574
samOsebe tellurian
это, к сожалению стандартная практика. веры в сии "распродажи" нет совсем.
35 минут назад
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