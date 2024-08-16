Большая распродажа на AliExpress: скидки до 90% и возможность выиграть миллион

На AliExpress стартует «распродажа на миллион» — акция со скидками и шансом выиграть миллион баллов лояльности. Рассказываем, как выжать максимум выгоды от покупок.
🔥С 16 по 19 августа — дни разогрева. В этот период вы можете добавить в корзину понравившиеся товары и получить купоны на скидку.
🔥С 19 по 26 августа — основная распродажа. В это время начинают действовать все скидки и стартует розыгрыш. Для участия выполняйте задания и получайте звезды, которые можно менять на купоны, а после распродажи среди тех, кто забирал купоны, будет раздаваться баллы лояльности и призы. Звездные купоны можно будет найти на Главной странице, начиная с разогрева.
🔥Не пропустите Час Выгоды. 19 августа с 10:00 до 11:59 по Москве можно урвать эксклюзивные товары с огромными скидками. Стоит поторопиться, их количество ограничено!
🔥Все по 49 рублей — раздел с суперскидками для новых покупателей.
В распродаже участвуют топовые бренды, которые предлагают гаджеты и аксессуары со скидкой от 50% и выше. Среди них:
Для удобной навигации по скидкам, сделали список всех категорий, участвующих в распродаже:
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