«Черная пятница» на AliExpress: скидки до 90% и розыгрыш призов

А вот и она — «Черная Пятница», крупнейшая распродажа в году. Праздник высоких скидок продлится с 22 ноября по 4 декабря. Самое время прикупить то, что откладывали в далекий ящик или запастись подарками к Новому Году. Рассказываем, как выжать максимум выгоды от покупок.
🔥Звездные купоны — бонусный шанс урвать подарки. Просто собираешь звезды за выполненные задания и тратишь их на купоны и скидки. В конце распродажи самые активные получат призы.
В распродаже участвуют топовые бренды, которые предлагают гаджеты и аксессуары со скидкой от 50% и выше. Среди них:
Для удобной навигации по скидкам, сделали список всех категорий, участвующих в распродаже:
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realme GT7 Pro
Мощнейший флагман бренда с передовым чипом Snapdragon 8 Elite, режимом съемки под водой, 12 ГБ «оперативки» и аккумулятором на 6500 мА·ч. За сверхчеткие снимки отвечает тройная камера с сенсорами от Sony
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Xiaomi Redmi Book 16 2024
У него процессор Intel Core i5-13500H, 16 ГБ «оперативки» LPDDR5-6400 и обновленная система охлаждения с двумя кулерами и двумя радиаторами. Из портов: три USB-3.2, USB-C для зарядки, HDMI и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Экран на 16 дюймов поддерживает разрешение 2560×1600 и частоту 120 Гц. Из коробки ноутбук работает на Windows 11.
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Беспроводной пылесос Dreame R20
Вертикальный флагман укомплектовали солидным набором насадок для пола и мебели. С ними можно забыть про пыль и шерсть животных. Подсветка укажет на самые загрязненные участки, а емкости аккумулятора хватает на 90 минут уборки в стандартном режиме.
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UGREEN Choice Max5c
Наслаждайтесь высококачественной музыкой везде, благодаря складной и надежной конструкции. Внутри чашек спрятались 40 мм драйверы с детальным звуком и густыми басами. Наушники получили поддержку кодека LDAC и монструозную автономность — 75 часов от одного заряда.
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Джампстартер Baseus
Гаджет, который должен быть у каждого водителя, особенно с наступлением холодов. Устройство раскачает севший аккумулятор автомобиля, зарядит смартфон или подсветит дорогу, благодаря встроенному фонарику. Заряда хватит на все — заявленная емкость аккумулятора 20 000 мА·ч.
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