«Черная пятница» на AliExpress: скидки до 90% и розыгрыш призов

Артем
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А вот и она — «Черная Пятница», крупнейшая распродажа в году. Праздник высоких скидок продлится с 22 ноября по 4 декабря. Самое время прикупить то, что откладывали в далекий ящик или запастись подарками к Новому Году. Рассказываем, как выжать максимум выгоды от покупок.

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🔥 Час выгоды — ежедневно в 11:00 и 15:00 по московскому времени раздают самые мощные скидки. Действует всю Черную пятницу.

🔥Звездные купоны — бонусный шанс урвать подарки. Просто собираешь звезды за выполненные задания и тратишь их на купоны и скидки. В конце распродажи самые активные получат призы.

В распродаже участвуют топовые бренды, которые предлагают гаджеты и аксессуары со скидкой от 50% и выше. Среди них:


Для удобной навигации по скидкам, сделали список всех категорий, участвующих в распродаже:


realme GT7 Pro

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Мощнейший флагман бренда с передовым чипом Snapdragon 8 Elite, режимом съемки под водой, 12 ГБ «оперативки» и аккумулятором на 6500 мА·ч. За сверхчеткие снимки отвечает тройная камера с сенсорами от Sony

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Xiaomi Redmi Book 16 2024

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У него процессор Intel Core i5-13500H, 16 ГБ «оперативки» LPDDR5-6400 и обновленная система охлаждения с двумя кулерами и двумя радиаторами. Из портов: три USB-3.2, USB-C для зарядки, HDMI и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Экран на 16 дюймов поддерживает разрешение 2560×1600 и частоту 120 Гц. Из коробки ноутбук работает на Windows 11.

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Беспроводной пылесос Dreame R20

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Вертикальный флагман укомплектовали солидным набором насадок для пола и мебели. С ними можно забыть про пыль и шерсть животных. Подсветка укажет на самые загрязненные участки, а емкости аккумулятора хватает на 90 минут уборки в стандартном режиме.

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UGREEN Choice Max5c

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Наслаждайтесь высококачественной музыкой везде, благодаря складной и надежной конструкции. Внутри чашек спрятались 40 мм драйверы с детальным звуком и густыми басами. Наушники получили поддержку кодека LDAC и монструозную автономность — 75 часов от одного заряда.

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Джампстартер Baseus

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Гаджет, который должен быть у каждого водителя, особенно с наступлением холодов. Устройство раскачает севший аккумулятор автомобиля, зарядит смартфон или подсветит дорогу, благодаря встроенному фонарику. Заряда хватит на все — заявленная емкость аккумулятора 20 000 мА·ч.

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Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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