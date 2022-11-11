Что купить на распродаже 11.11: нашли шесть интересных гаджетов с достойной скидкой

На маркетплейсах в самом разгаре распродажа 11.11, которая продлится до конца этих выходных. Мы подготовили подборку интересных гаджетов, на которые стоит обратить внимание. Не забывайте проверять наличие промокодов и купонов продавцов, которые помогают дополнительно снизить стоимость.
realme Book за 59 990 р.Эта модель — интересное решение для игр в портативном формате. Другими словами, можно взять ноутбук с собой в поездку и продолжать наслаждаться путешествием по любимым игровым вселенным без привязки к своему столу. У бренда realme получилось упаковать высокую производительность в легкий алюминиевый корпус — при толщине 14,9 мм он весит всего 1,38 кг.
Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5 11-го поколения. Его 10-нм техпроцесс SuperFin сочетается с системой охлаждения Efficient Cooling System, которая не даст нагреться устройству во время длительных игровых забегов. В основе охлаждающей системы двойные тепловые трубки диаметром 8 мм и два очень тонких вентилятора.
Разрешение 14-дюймового IPS-экрана realme Book составляет 2160 × 1440. Обязательно стоит отметить хороший запас яркости в 400 нит (пиковый), а это означает, что ноутбук можно комфортно использовать в помещении и на улице. Полезная площадь экрана — 90%. Время автономной работы, по словам производителя, составляет до 19 часов. Аккумулятор ёмкостью 54 Вт/ч заряжается комплектным адаптером Dart Charge мощностью 30 Вт до 50% всего за 30 минут.
Робот-пылесос Roborock S7 Pro с системой самоочистки от 58 935 р.
Преимущество модели — она полностью разработана для ленивых людей. Комплектная док-станция самостоятельно очищает контейнер для пыли, заряжает робот и наполняет емкость водой для последующей влажной уборки. Это очень удобно, поскольку не нужно все это делать часто самому. Достаточно изредка очищать пылесборник станции и подливать туда воду.
Мощность всасывания Roborock S7 Pro составляет 5100 Па. Он умеет самостоятельно строить трехмерную карту помещения для эффективной уборки. Специальная «плавающая» щетка наилучшим образом собирает грязь с неровных полов. Также имеется возможность голосового управления с помощью ассистентов Google и Apple.
Новинка: смартфон realme 10 за 19 990 р.
Наш редактор Артём Фунтиков уже успел протестировать новинку и поделился впечатлениями в обзоре. Напомню, смартфон получил бодрую комплектацию и свежий дизайн. Устройство работает на чипе Helio G99 и доступно в комплектациях памяти: 4/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Новинка оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Разрешение основной камеры составляет 50 МП, а фронтальной — 16 МП.
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 46 мм от 8 800 р.
Отличный вариант для пользователей, которые хотят попробовать умные часы. Устройство работает до 2 недель без подзарядки и это одно из главных, на мой взгляд, преимуществ на фоне конкурентов.
Дизайн Huawei Watch GT 2 в классическом корпусе — лаконичный и приятный. Часы отслеживают физическую активность и выполняют мониторинг пульса. Также устройство позволяет принимать звонки, получать уведомления и отслеживать фазы сна.
Портативная колонка Anker Soundcore Motion от 5 286 р.
Бренд Anker успел зарекомендовать себя с точки зрения сбалансированного соотношения цены и качества. Портативную колонку Soundcore Motion можно использовать в помещении и на улице. Это двухполосная аудиосистема.
Суммарная мощность Anker Soundcore Motion составляет 30 Вт (пиковая). Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. Диапазон частот — от 50 Гц до 40 КГц.
Беспроводные наушники realme Buds Air 3 за 4 999 р.
Я протестировал эти наушники и подробно рассказал о них в своем обзоре. Что нужно знать: в пределах 5 000 рублей можно получить очень хорошие звучание и шумодав.
Помимо всего вышеперечисленного, realme Buds Air 3 получили степень защиты IPX5. Время автономной работы составляет до 30 часов с кейсов, а для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.2.