Что купить в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете и где искать скидки

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Яндекс Маркет

В маркетплейсе Яндекс Маркет проходит одна из главных распродаж «Чёрная пятница», которая заканчивается 27 ноября. В этой заметке собрали полезные ссылки на разделы со скидками, а также сделали небольшую подборку товаров.

Где искать скидки в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете

Что купить со скидкой в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете

Проверяйте в карточках товаров наличие промокодов, которые позволяют получать дополнительную скидку. Также снизить стоимость можно при покупке с картой Я Пэй. Некоторые товары из подборки можно оплатить с помощью Сплита, чтобы не отдавать всю сумму покупки сразу.

Внешний аккумулятор Anker PowerCore

Внешний аккумулятор Anker PowerCore

Отличный выбор для iPhone, поскольку у гаджета есть поддержка MagSafe-зарядки. Также имеется подставка, которую можно использовать для просмотра фильмов и сериалов. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. К товару оставили 48 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Покупатели хвалял качественный магнит, приятный дизайн и компактный корпус.

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Смартфон Xiaomi POCO M5 4/64 ГБ

Смартфон Xiaomi POCO M5 4/64 ГБ

Смартфон оснащается 6,58-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц. Разрешение основного модуля камеры составляет 50 МП. В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Helio G99. К товару оставили более 1 800 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Покупатели хвалят яркую расцветку, а также оптимальное соотношение стоимости и параметров.

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ТВ-приставка realme 4K

ТВ-приставка realme 4K

Эта штука может превратить любой телевизор с HDMI в Smart TV. В качестве операционной системы используется Android TV, а это значит, что вы не будете ограничены в выборе софта и сервисов для просмотра контента.

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Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Active

Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Active

Базовая модель TWS-наушников. Есть влагозащита IPX4. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм. Для подключения используется Bluetooth 5.3. Время автономной работы вместе с кейсом составляет до 28 часов. К товару оставили 121 отзыв, а средняя оценка — 4,6.

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Комментарии

Dmitriy
+790
Dmitriy
Лютый хлам, а ныне еще и дороже, распродажа жеж.
час назад в 13:47
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+769
Paspartu
Кто-нибудь знает хорошую приставку android tv?
Чтобы не типичное дерьмо было с 2гб ОЗУ
час назад в 14:03
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Dmitriy
+790
Dmitriy
Не realme tv точно. Лучше его оригинал — mi tv stick 4k как плеер для тв — норм. Если хотеть игры гонять, оно, конечно, не пойдет...
6 минут назад
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