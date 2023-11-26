Что купить в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете и где искать скидки

Где искать скидки в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете

Что купить со скидкой в «Чёрную пятницу» на Яндекс Маркете

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В маркетплейсе Яндекс Маркет проходит одна из главных распродаж «Чёрная пятница», которая заканчивается 27 ноября. В этой заметке собрали полезные ссылки на разделы со скидками, а также сделали небольшую подборку товаров.Проверяйте в карточках товаров наличие промокодов, которые позволяют получать дополнительную скидку. Также снизить стоимость можно при покупке с картой Я Пэй. Некоторые товары из подборки можно оплатить с помощью Сплита, чтобы не отдавать всю сумму покупки сразу.Отличный выбор для iPhone, поскольку у гаджета есть поддержка MagSafe-зарядки. Также имеется подставка, которую можно использовать для просмотра фильмов и сериалов. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. К товару оставили 48 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Покупатели хвалял качественный магнит, приятный дизайн и компактный корпус.Смартфон оснащается 6,58-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц. Разрешение основного модуля камеры составляет 50 МП. В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Helio G99. К товару оставили более 1 800 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Покупатели хвалят яркую расцветку, а также оптимальное соотношение стоимости и параметров.Эта штука может превратить любой телевизор с HDMI в Smart TV. В качестве операционной системы используется Android TV, а это значит, что вы не будете ограничены в выборе софта и сервисов для просмотра контента.Базовая модель TWS-наушников. Есть влагозащита IPX4. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм. Для подключения используется Bluetooth 5.3. Время автономной работы вместе с кейсом составляет до 28 часов. К товару оставили 121 отзыв, а средняя оценка — 4,6.