Что послушать в Яндекс Музыке: шесть свежих релизов и промокод на 45 дней

Мы послушали на этой неделе свои плейлисты «Премьера» и отобрали шесть самых интересных релизов

В этой небольшой заметке мы отобрали шесть новых релизов прошедшей недели, а также делимся промокодом на 45 дней доступа к Яндекс Музыке по подписке Плюс Мульти. Для начала расскажем о полезных рекомендациях сервиса.В Яндекс Музыке большой выбор потоков и плейлистов, собранных умными рекомендациями по вашим предпочтениям. В первую очередь стоит упомянуть плейлист «Премьера» — в нём по пятницам подтягиваются новинки от ваших любимых исполнителей, а также алгоритм подбирает треки, которые могут вам понравиться.Следующая, но не менее важная возможность — Моя волна. Это бесконечный поток треков, который подстраивается под вас в режиме реального времени. Очень удобная фича, когда хочется что-то послушать фоном, а определяться с выбором нет желания. А еще:Также не будет лишним упомянуть:Ненавязчивый Progressive House, который вполне может стать фоновой музыкой для вашей пятницы. В EP вошло три трека — оригинал и два ремикса. Они создают непринужденную атмосферу уходящего лета, которое можно ухватить «за хвост» в августе.Пять бодрых треков в жанре Drum & Bass, которые можно использовать буквально на каждый день. Плотные биты и разнообразные вокальные партии станут хорошим ассистентом на тренировке и не дадут заскучать во время рабочего дня. А вечером с этим релизом можно закатить вечеринку и разбить тапки об пол.Это сингл. Во время прослушивания на репите можно несколько раз открыть что-то новое для себя в его саунд-дизайне. Чистый и приятный вокал приправили ломанными ритмами, и неоднородной низкочастотной партией.К музыке Скриптонита можно относиться неоднозначно, но этот трек точно разрыв. В моём, случае новые релизы «Скрипа» — всегда «50-на-50». Как американские горки — очень нравится, либо «вообще мимо». Chapter II цепляет в первую очередь музыкальной составляющей, бит получился отменным.Это сборник от лейбла Armada, в который вошло 40 универсальных house-треков. Можно включить релиз в наушниках и отправиться просто без дела слоняться по городу, прокатиться на электросамокате, поесть любимого мороженного, а вечером почилить под закатным солнцем на берегу моря.Завершаем нашу подборку на «харде». To Take Your Place в меру злой металкор релиз с качественным продакшеном. Три бодрых трека помогут как следует пропотеть во время бега и закрыть все свои кольца активности. В последнем треке A Past Embrace группа заигрывает с брейкдаунами, которые характерны для Deathcore, но при этом остаётся в своих рамках.Вместе с Музыкой вы также получаете все остальные преимущества подписки Плюс Мульти: