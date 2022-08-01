Яндекс Музыка

Что послушать в Яндекс Музыке: шесть свежих релизов и промокод на 45 дней

Георгий
Яндекс Музыка

В этой небольшой заметке мы отобрали шесть новых релизов прошедшей недели, а также делимся промокодом на 45 дней доступа к Яндекс Музыке по подписке Плюс Мульти. Для начала расскажем о полезных рекомендациях сервиса.

В Яндекс Музыке большой выбор потоков и плейлистов, собранных умными рекомендациями по вашим предпочтениям. В первую очередь стоит упомянуть плейлист «Премьера» — в нём по пятницам подтягиваются новинки от ваших любимых исполнителей, а также алгоритм подбирает треки, которые могут вам понравиться.

Моя волна

Следующая, но не менее важная возможность — Моя волна. Это бесконечный поток треков, который подстраивается под вас в режиме реального времени. Очень удобная фича, когда хочется что-то послушать фоном, а определяться с выбором нет желания. А еще:
  • её можно настроить по своему желанию, под настроение или под определенные занятия
  • она напомнит «тот самый» трек из прошлого
  • или просто поставит что-то новое, но похожее на то, что вы любите
  • Плейлист «Новые хиты» — обновляется по вторникам. В подборке вы найдете самые популярные треки последних месяцев.
Плейлисты

Также не будет лишним упомянуть:
  • «Дежавю» — знакомит с тем, что вы еще не слушали
  • «Тайник» — достаёт забытое из вашей коллекции
  • «Плейлист с Алисой» – голосовой помощник Яндекса слушает музыку вместе с вами, комментирует треки и шутит в тему
  • «Киноплейлист» — саундтреки из просмотренного на Кинопоиске

Мы послушали на этой неделе свои плейлисты «Премьера» и отобрали шесть самых интересных релизов

Bells of Thunder от Weekend Heroes

Ненавязчивый Progressive House, который вполне может стать фоновой музыкой для вашей пятницы. В EP вошло три трека — оригинал и два ремикса. Они создают непринужденную атмосферу уходящего лета, которое можно ухватить «за хвост» в августе. 


Coordinates от Document One

Пять бодрых треков в жанре Drum & Bass, которые можно использовать буквально на каждый день. Плотные биты и разнообразные вокальные партии станут хорошим ассистентом на тренировке и не дадут заскучать во время рабочего дня. А вечером с этим релизом можно закатить вечеринку и разбить тапки об пол.

Martyr от ELEX, PSYRUS и Nevve

Это сингл. Во время прослушивания на репите можно несколько раз открыть что-то новое для себя в его саунд-дизайне. Чистый и приятный вокал приправили ломанными ритмами, и неоднородной низкочастотной партией.


Chapter II от Скриптонита

К музыке Скриптонита можно относиться неоднозначно, но этот трек точно разрыв. В моём, случае новые релизы «Скрипа» — всегда «50-на-50». Как американские горки — очень нравится, либо «вообще мимо». Chapter II цепляет в первую очередь музыкальной составляющей, бит получился отменным. 


Armada Subjekt - Ibiza 2022

Это сборник от лейбла Armada, в который вошло 40 универсальных house-треков. Можно включить релиз в наушниках и отправиться просто без дела слоняться по городу, прокатиться на электросамокате, поесть любимого мороженного, а вечером почилить под закатным солнцем на берегу моря.


To Take Your Place от 156/Silence

Завершаем нашу подборку на «харде». To Take Your Place в меру злой металкор релиз с качественным продакшеном. Три бодрых трека помогут как следует пропотеть во время бега и закрыть все свои кольца активности. В последнем треке A Past Embrace группа заигрывает с брейкдаунами, которые характерны для Deathcore, но при этом остаётся в своих рамках. 


Промокод на 45 дней доступа к Яндекс Мульти

(Только для пользователей на территории РФ. Если у вас раньше была активная подписка, которую вы не стали продлевать, то промокод сработает. Если у вас активирована подписка в настоящий момент, то промокод не сработает)

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Комментарии

s0Ldad0r
+249
s0Ldad0r
всё приходиться делать самому 🤷‍♂️
час назад в 18:49
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