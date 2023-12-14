Что урвать со скидками на финальной распродаже AliExpress

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
AliExpress

Финальная распродажа на AliExpress в самом разгаре. Напомним, акция продлится до 16 декабря. Собрали для вас полезные ссылки, а также сделали небольшую подборку товаров со скидками.

Где искать «Финальные скидки» на AliExpress

Что купить со скидкой

Беспроводные наушники Lenovo LP19

Беспроводные наушники Lenovo LP19

Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Наушники выполнены в форм-факторе вкладышей. Для подключения используется Bluetooth 5.1. Емкость аккумулятора в наушниках составляет 135 мАч, а кейса — 230 мАч.

Внешний аккумулятор Baseus Airpow

Baseus

Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Гаджет доступен в черном и белом цвете. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Имеется три порта: USB-C, USB-A и microUSB. У гаджета более 1 500 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.

Из отзывов: небольшой беленький, выглядит классно, заряд на 50%, поставил на дозаправку через тайпси 12v 1,62A. Товар и продавца рекомедую. Свой протокол зарядки отрабатывает чётко. Мне он понравился, будет работать в паре с 12-вольтовыми паяльниками и регистратором на элбайке.

Смарт-часы Amazfit GTS 4 Mini

Смарт-часы Amazfit GTS 4 Mini

Есть купоны, а также товар участвует в программе «Больше=дешевле». Смарт-часы оснащаются AMOLED-дисплеем с диагональю 1,65 дюйма. Есть датчики частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщений крови кислородом. Также предусмотрена функция отслежевания спортивных активностей. У товара более 1 000 отзывов, а средний балл — 4,9.

Из отзывов: пользуюсь около недели. Были GTR lite. Надоели тем, что рука от них устает, да и морально устарели, как мне казалось. Мне повезло: все целое. Циферблатов много, но толковых нет лично для меня: поставила по итогу кастомизированный. Спорт - это не мое. Понравилось то, что, наконец-то, отражаются эмоджи в уведах, есть погода, календарь, даже мини-приложения. По размеру маленькие, ремешок короче в сравнении с GTR lite, цвет не белый, а молочный, очень хорошо на руке смотрятся.

Зарядное устройство Baseus 4 в 1

Зарядное устройство Baseus 4 в 1

Мощность этого GaN-адаптера составляет 65 Вт. Гаджет оснащен 2 портами USB-С и двумя USB-A. Отличный вариант для зарядки четырех устройств. У товара более 2 800 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.

Из отзывов: отличная зарядка, отличный продукт, все на высшем качестве! Уже не первый девайс данной фирмы, можно сказать фанат, советую, рекомендую!

Беспроводные наушники Baseus Bowie D03

Беспроводные наушники Baseus Bowie D03

Устройство участвует в программе «Больше=дешевле», а также есть купоны продавца. Наушники доступны в черном и белом цвете. Для соединения используется Bluetooth 5.3. За звук отвечают 40-мм динамики. Время автономной работы, по словам производителя, составляет до 30 часов. Также наушники можно использовать в проводном режиме. У товара более 200 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла.

Из отзывов: отличные уши. Качественно сделанные, материал очень приятный на ощупь, шумоизоляция и звучание достойное.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

+55
horizon
С ходу, на Озон Amazfit gts 4 mini 7400 доставка завтра. А вы все рекламируете Ali....
2 часа назад в 08:22
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