Что урвать со скидками на финальной распродаже AliExpress

Где искать «Финальные скидки» на AliExpress

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

ИНН: 7703380158

Финальная распродажа на AliExpress в самом разгаре. Напомним, акция продлится до 16 декабря. Собрали для вас полезные ссылки, а также сделали небольшую подборку товаров со скидками.Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Наушники выполнены в форм-факторе вкладышей. Для подключения используется Bluetooth 5.1. Емкость аккумулятора в наушниках составляет 135 мАч, а кейса — 230 мАч.Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Гаджет доступен в черном и белом цвете. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Имеется три порта: USB-C, USB-A и microUSB. У гаджета более 1 500 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.Есть купоны, а также товар участвует в программе «Больше=дешевле». Смарт-часы оснащаются AMOLED-дисплеем с диагональю 1,65 дюйма. Есть датчики частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщений крови кислородом. Также предусмотрена функция отслежевания спортивных активностей. У товара более 1 000 отзывов, а средний балл — 4,9.Мощность этого GaN-адаптера составляет 65 Вт. Гаджет оснащен 2 портами USB-С и двумя USB-A. Отличный вариант для зарядки четырех устройств. У товара более 2 800 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.Устройство участвует в программе «Больше=дешевле», а также есть купоны продавца. Наушники доступны в черном и белом цвете. Для соединения используется Bluetooth 5.3. За звук отвечают 40-мм динамики. Время автономной работы, по словам производителя, составляет до 30 часов. Также наушники можно использовать в проводном режиме. У товара более 200 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла.