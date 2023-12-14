Что урвать со скидками на финальной распродаже AliExpress

Финальная распродажа на AliExpress в самом разгаре. Напомним, акция продлится до 16 декабря. Собрали для вас полезные ссылки, а также сделали небольшую подборку товаров со скидками.
Где искать «Финальные скидки» на AliExpress
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Что купить со скидкой
Беспроводные наушники Lenovo LP19
Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Наушники выполнены в форм-факторе вкладышей. Для подключения используется Bluetooth 5.1. Емкость аккумулятора в наушниках составляет 135 мАч, а кейса — 230 мАч.
Внешний аккумулятор Baseus Airpow
Товар участвует в программе «Больше=дешевле», а также у продавца есть купоны. Гаджет доступен в черном и белом цвете. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Имеется три порта: USB-C, USB-A и microUSB. У гаджета более 1 500 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.
Из отзывов: небольшой беленький, выглядит классно, заряд на 50%, поставил на дозаправку через тайпси 12v 1,62A. Товар и продавца рекомедую. Свой протокол зарядки отрабатывает чётко. Мне он понравился, будет работать в паре с 12-вольтовыми паяльниками и регистратором на элбайке.
Смарт-часы Amazfit GTS 4 Mini
Есть купоны, а также товар участвует в программе «Больше=дешевле». Смарт-часы оснащаются AMOLED-дисплеем с диагональю 1,65 дюйма. Есть датчики частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщений крови кислородом. Также предусмотрена функция отслежевания спортивных активностей. У товара более 1 000 отзывов, а средний балл — 4,9.
Из отзывов: пользуюсь около недели. Были GTR lite. Надоели тем, что рука от них устает, да и морально устарели, как мне казалось. Мне повезло: все целое. Циферблатов много, но толковых нет лично для меня: поставила по итогу кастомизированный. Спорт - это не мое. Понравилось то, что, наконец-то, отражаются эмоджи в уведах, есть погода, календарь, даже мини-приложения. По размеру маленькие, ремешок короче в сравнении с GTR lite, цвет не белый, а молочный, очень хорошо на руке смотрятся.
Зарядное устройство Baseus 4 в 1
Мощность этого GaN-адаптера составляет 65 Вт. Гаджет оснащен 2 портами USB-С и двумя USB-A. Отличный вариант для зарядки четырех устройств. У товара более 2 800 отзывов, а средняя оценка — 4,9 балла.
Из отзывов: отличная зарядка, отличный продукт, все на высшем качестве! Уже не первый девайс данной фирмы, можно сказать фанат, советую, рекомендую!
Беспроводные наушники Baseus Bowie D03
Устройство участвует в программе «Больше=дешевле», а также есть купоны продавца. Наушники доступны в черном и белом цвете. Для соединения используется Bluetooth 5.3. За звук отвечают 40-мм динамики. Время автономной работы, по словам производителя, составляет до 30 часов. Также наушники можно использовать в проводном режиме. У товара более 200 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла.
Из отзывов: отличные уши. Качественно сделанные, материал очень приятный на ощупь, шумоизоляция и звучание достойное.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158