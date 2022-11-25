«Чёрная пятница» на AliExpress: 6 практичных и функциональных гаджетов
Артем Фунтиков —
Большая распродажа на AliExpress в самом разгаре. Мы собрали одни из самых интересных предложений на эту «Чёрную пятницу». Больше можно найти в разделах с самыми хорошими скидками.
Защищенный смартфон Oukitel WP 5 Pro от 7 141 р.
Иногда нужен не просто смартфон, а надежный аппарат, которому не страшны ни снег, ни дождь, ни самые суровые падения. Oukitel WP 5 Pro как раз из таких. Кроме того устройство снабдили огромным аккумулятором на 8000 мАч, благодаря которому вы надолго забудете, что такое ежедневная зарядка.
Из отзывов: отличный аппарат. Тяжелый и увесистый. В комплекте все как у всех: 2кабеля,скрепка, зарядное устройство и книжечки. Не смотря что шёл почти месяц, смартфон пришёл заряженный на 94%. Пока все хорошо. Устраивает. Огромное спасибо продавцу за обратную связь.
Прибор ночного видения от 10 764 р.
Устройство ночного видения станет отличным помощником во время охоты. По заявлению производителя поддерживает разрешение 1920×1080 и 24-кратный оптический зум.
Из отзывов: качество отличное, проверил на охоте, это тот же вебер за 33т.р. 300 метров видно кабанов. Не пожалел что купил, тестил три дня прежде чем оставить отзыв. Можно использовать как прицел, кратность и сетки позволяют. Доставка быстрая.
Электрическая зубная щетка Oral B от 1015 р.
Забудьте про обычные зубные щетки и попробуйте более надежный и удобный вариант. Oral B DB4010 отличное средство для ухода за полостью рта по приемлемой цене. Устройство имеет степень водонепроницаемости IPX4, встроенный аккумулятор и 4 дополнительные насадки.
Из отзывов: всё лучше чем ожидалось. Качество очень хорошее. Доставка немного задержалась. Цена для такого товара с дополнительными насадками просто отличная, советую брать.
Мышь Logitech G 102 Lightsync от 1 530 р.
Качественная проводная мышь от зарекомендовавшего себя бренда Logitech подойдет как для устройств на Windows, так и для MacOS. Мышь имеет красивую подсветку и боковые клавиши для более удобной навигации.
Из отзывов: качество мышки хорошее, оригинал. Упаковка очень хлипкая, советую написать продавцу чтоб упаковал лучше. В работе проверял, всё хорошо, не дёргается и не скрывается, всё плавно и четко. Стикер с логотипом шел в подарок.
Стилус для iPad от 941 р.
Аналог Apple Pencil пригодится владельцам iPad для заметок или рисования, но стоит в разы дешевле оригинала. Совместим с моделями планшетов от Apple от 2018 года и старше. Не забудьте проверить свою модель перед покупкой.
Из отзывов: очень крутой карандаш для iPad (у меня 7-го поколения 2019 года). Пишет идеально, включается нажатием сверху (активировать bluetooth не нужно). Пришло за 2 недели, коробка была немного помята, но на содержимое это не повлияло, советую! С продавцом не общалась, трек номер отслеживался.
Смарт-часы Amazfit GTR 2 LTE от 6 436 р.
Модель работает на операционной системе Android OS, имеет яркий AMOLED-дисплей, поддержку сим-карт и набор функций, которые пригодятся тем, кто ведет активный образ жизни. Среди них вы найдете: шагомер, пульсометр, отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков и многое другое.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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