«Чёрная пятница» на AliExpress: bluetooth-наушники Baseus с активным шумодавом за 2 460 рублей

Полноразмерные наушники — залог максимального погружения в мир музыки. Baseus Bowie H1 предлагает не только качественное звучание, но и функцию активного шумоподавления. Купить модель можно на AliExpress с хорошей скидкой по распродаже «Чёрная пятница».
Бренд Baseus уже зарекомендовал себя, как производитель действительно качественных товаров из Китая. Беспроводные наушники Bowie H1 не стали исключением. Модель получила полноразмерный формат, что позволяет амбушюрам плотно прилегать к голове не изолируя вас от сторонних шумов. Если этого недостаточно, то максимальный комфорт обеспечит функция активного шумоподавления.
Управление осуществляется при помощи физических кнопок или фирменного приложения. Тип беспроводного соединения — Bluetooth 5.2. За автономность отвечает аккумулятор на 400 мАч, которого, по заявлениям производителя, хватает на 70 часов пользования при 70% громкости и на 40 часов в режиме шумодава.
Из отзывов: звук достаточно чистый и глубокий. На душке есть регулировка по длине. Амбрушюры и душка изнутри мягкие. Выглядят приятно.
Купить Baseus Bowie H1 на AliExpress от 2 460 р.
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