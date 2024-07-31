CMF Buds Pro 2 от Nothing — топовые наушники за адекватный прайс. Берем не глядя

Артем
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Шикарный звук и неповторимый дизайн уже можно заказать в России

CMF — это суббренд Nothing. Того самого, что покорил мир своими прозрачными смартфонами, а его глава Карл Пей познакомил нас с брендом One Plus. Из-за этого Buds Pro 2 получили уникальный дизайн. Пока все норовят копировать AirPods, эти красавцы идут своим путем.

Сами наушники спрятаны в квадратный зарядный кейс. Колесико на углу коробочки вовсе не для красоты — так меняется громкость, трек можно поставить на паузу, а удержанием вызывается аcсистент ChatGPT.

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За качественное звучание спасибо драйверам на 11 и 6 мм и кодеку LDAC, который сохраняет высокую детализацию и качество композиций. Музыкальные предпочтения можно подкрутить в эквалайзере через фирменное приложение.

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Ну, и куда же без «шумодава». От посторонних звуков оградят целых шесть микрофонов. А еще девайсу нестрашны влага и пыль, благодаря стандарту IP55.

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Самый выгодный способ зацепить CMF Buds Pro 2 — на Яндекс Маркете. Наушники обойдутся в 5 319 руб и доставляются из-за рубежа. 

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ИНН: 7736207543
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Источник:
Яндекс Маркет
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