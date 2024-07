CMF Buds Pro 2 от Nothing — топовые наушники за адекватный прайс. Берем не глядя

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Шикарный звук и неповторимый дизайн уже можно заказать в РоссииCMF — это суббренд Nothing. Того самого, что покорил мир своими прозрачными смартфонами, а его глава Карл Пей познакомил нас с брендом One Plus. Из-за этого Buds Pro 2 получили уникальный дизайн. Пока все норовят копировать AirPods, эти красавцы идут своим путем.Сами наушники спрятаны в квадратный зарядный кейс. Колесико на углу коробочки вовсе не для красоты — так меняется громкость, трек можно поставить на паузу, а удержанием вызывается аcсистент ChatGPT.За качественное звучание спасибо драйверам на 11 и 6 мм и кодеку LDAC, который сохраняет высокую детализацию и качество композиций. Музыкальные предпочтения можно подкрутить в эквалайзере через фирменное приложение.Ну, и куда же без «шумодава». От посторонних звуков оградят целых шесть микрофонов. А еще девайсу нестрашны влага и пыль, благодаря стандарту IP55.Самый выгодный способ зацепить. Наушники обойдутся в 5 319 руб и доставляются из-за рубежа.