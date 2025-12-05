Два новых планшета Xiaomi подешевели на распродаже AliExpress







На днях компания Xiaomi выпустила новые смартфоны и планшеты под своим суббрендом Poco. Устройства предлагают сбалансированный набор характеристик по очень приятным ценам. Все уже можно заказать на AliExpress.

Poco Pad M1 получил 12,1‑дюймовый IPS‑экран с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Питается планшет от аккумулятора на 12 000 мАч с быстрой зарядкой до 33 Вт.Среди прочих особенностей этой модели — четыре стереодинамика Dolby Atmos, металлический корпус, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 3,5-мм аудиоразъем, основная камера на 8 Мп и фронталка на 8 Мп, поддержка стилуса и HyperOS 2 на базе Android 15 из коробки.Poco Pad X1 рассчитан на пользователей, которым важен компактный и высокопроизводительный планшет. Он предлагает 11,2‑дюймовый IPS‑дисплей с разрешением 3.2K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision. Внутри установлен чип Snapdragon 7+ Gen 3 с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 8850 мАч поддерживает быструю зарядку до 45 Вт. Сам планшет получился довольно лёгким (500 г).Также новинка получила четыре динамика с Dolby Atmos, совместимость со стилусом и клавиатурой, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, основную камеру на 13 Мп и селфи-камеру на 8 Мп.