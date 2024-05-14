Все в восторге от этой штуки — экран любого ноутбука можно сделать в три раза больше!

Среди обладателей ноутбуков становится популярен новый девайс Uperfect Z Pro — его за неимением лучшего названия называют расширителем экрана. По сути это два дополнительных монитора, которые надеваются на верхнюю крышку устройства и в три раза увеличивают площадь рабочего пространства.
Экраны оснащены 14-дюймовыми матовыми IPS-матрицами с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10 и поддержкой HDR10 и игровой технологии AMD FreeSync. Они питаются через USB-порт, а изображение на них выводится через HDMI. У операционных систем нет проблем с распознаванием дополнительных экранов, на них можно дублировать изображение с основного экрана, но зачем — если можно просто расширить обзор.
Основной экран ноутбука необязательно должен быть 14-дюймовым, расширитель подходит и для моделей меньшего или больше размера. Такой гаджет оценят геймеры, у которых появится обзор гораздо большего игрового пространства даже в сравнении с обладателями ультрашироких мониторов. Он также пригодится тем, кто создаёт контент графический или кинематографический контент, ведь так появляется возможность держать перед глазами сразу несколько проектов. Будут довольны и финансовые специалисты, которым важно следить за различными графиками. Кроме того, с таким экраном появляются огромные возможности многозадачности для любых пользователей, поскольку можно одновременно работать в какой-нибудь программе, смотреть фильм и следить за новостями или публикациями в соцсетях. В общем, супер-находка для тех, кому тесно в экране ноутбука, но не хочется быть привязанным к столу с громоздким ПК и несколькими мониторами.
Uperfect Z Pro продаётся на AliExpress с быстрой почтовой или курьерской доставкой с российского склада всего за несколько дней в любой город РФ. Не забудьте взять на странице магазина купон, чтобы снизить цену почти на тысячу рублей.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6