AliExpress

Эта док-станция с AliExpress умеет почти всё. Даже то, о чём вы не догадываетесь

Александр


Мы нашли на AliExpress док-станцию для ноутбуков и компьютеров, которая буквально нашпигована различными возможностями. Даже сложно поверить, что столь миниатюрный гаджет способен на такие вещи.

Док-станция может служить в качестве маршрутизатора, кардридера, внешнего накопителя, зарядника USB-хаба и даже как подсветка для поддержания хорошего настроения. Она питается от внешнего адаптера питания и подключается к интернету через разъём RJ45 с поддержкой гигабитной скорости. В корпусе предусмотрены универсальные USB-разъёмы для зарядки или подключения к компьютеру различной периферии, HDMI-выходы с поддержкой 4K-мониторов, слот для SSD-накопителя стандарта NVMe M.2, слоты для карт памяти различных форматов, отсеки для хранения карт памяти. Также встроена светодиодная подсветка, которая служит в качестве индикатора работы накопителя и может реагировать на внешние звуки (например, музыку или разговор). Цвет и яркость подсветки можно настраивать специальными кнопками.
С помощью этого дока можно подключить расширить рабочее пространство ноутбука или компьютера до трёх экранов, подключить множество накопителей и периферийных устройств к нескольким и обмениваться данными между несколькими компьютерами с очень высокой скоростью (гораздо выше, чем по Wi-Fi).

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Комментарии

+341
Mikkas
Что у вас за глючное мобильное приложение для ios 16,клавиатура то появляется для комментирования,то нет! ☝️🤷‍♂️
Сегодня в 16:30
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+153
vasilku Mikkas
Вы что, первый раз с этим сталкиваетесь? Это работает искусственный интеллект Игуидес. Наличие клавиатуры зависит от того, что вы собираетесь тут написать.
Сегодня в 17:24
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Mers
+4208
Mers Mikkas
Ну хоть при большом объеме текста вроде больше не выкидывает (16.3) и на том спасибо!😄
час назад в 19:32
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Esthet
+1673
Esthet
Угомонитесь уже с приложением, уже не раз тема поднималась, да оно глючное, парни сказали что мож в след году обновят🤌🏻
Пэ.эс. Но это не точно☝🏻
2 часа назад в 18:20
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