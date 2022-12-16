Эта док-станция с AliExpress умеет почти всё. Даже то, о чём вы не догадываетесь

Мы нашли на AliExpress док-станцию для ноутбуков и компьютеров, которая буквально нашпигована различными возможностями. Даже сложно поверить, что столь миниатюрный гаджет способен на такие вещи.Док-станция может служить в качестве маршрутизатора, кардридера, внешнего накопителя, зарядника USB-хаба и даже как подсветка для поддержания хорошего настроения. Она питается от внешнего адаптера питания и подключается к интернету через разъём RJ45 с поддержкой гигабитной скорости. В корпусе предусмотрены универсальные USB-разъёмы для зарядки или подключения к компьютеру различной периферии, HDMI-выходы с поддержкой 4K-мониторов, слот для SSD-накопителя стандарта NVMe M.2, слоты для карт памяти различных форматов, отсеки для хранения карт памяти. Также встроена светодиодная подсветка, которая служит в качестве индикатора работы накопителя и может реагировать на внешние звуки (например, музыку или разговор). Цвет и яркость подсветки можно настраивать специальными кнопками.С помощью этого дока можно подключить расширить рабочее пространство ноутбука или компьютера до трёх экранов, подключить множество накопителей и периферийных устройств к нескольким и обмениваться данными между несколькими компьютерами с очень высокой скоростью (гораздо выше, чем по Wi-Fi).