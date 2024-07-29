Эти очки выглядят круче Ray-Ban, но стоят копейки. Забираем стильные вайфареры от Xiaomi со скидкой

Фархад
Mijia

Если вы давно искали солнцезащитные очки в дизайне легендарных Ray-Ban, но по более разумной цене, вам однозначно стоит присмотреться к Xiaomi Mijia Classic Square Sunglasses. Они выглядят так же стильно, но предлагают больше полезных функций, а стоят в 10 раз дешевле. Прямо сейчас их можно урвать всего за 1 тысячу рублей.

Сразу отмечу, что все цены указаны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители других регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность оформления доставки.

По дизайну Xiaomi Mijia Classic Square максимально близки к культовым Ray-Ban Wayfarer. Но Xiaomi, как всегда, взяла за основу популярный продукт и улучшила его во всех аспектах. Наши очки получили лёгкую и прочную пластиковую оправу, к которой прикреплены линзы с шестислойным мембранным покрытием. Самое гениальное решение в этом аксессуаре — безвинтовая конструкция. Сломать эти очки рандомным образом просто нереально. Главное, что ничего со временем подкручивать не придётся. 

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Mijia
   
Теперь к стёклам — в Xiaomi Mijia Classic Square они не просто отражают солнечные лучи и поглощают до 99% ультрафиолета, но и регенерируют, прямо как Дэдпул и Росомаха. В этом и заключается их самая имбовая фича — все царапины глубиной до 20 мкм автоматически затягиваются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Если их специально не царапать ключами, они максимально долго будут выглядеть как новые.

Отдельного респекта заслуживает комплектация — тут есть чехол и тряпочка для пробирки стёкол, а ведь Apple даже тряпочки продаёт вдвое дороже этих очков. Ну и финальный аргумент в пользу покупки Mijia Classic Square — вы точно не попадёте на подделку. А вот в случае с «Рэй-бэнами» вам запросто впарят фейк по цене оригинала.

Mijia

Лето в самом разгаре, поэтому переходим на Яндекс Маркет и хватаем ультрастильные очки Xiaomi Mijia Classic Square Sunglasses за 1350 рублей. С кэшбеками некоторых банков они обойдутся даже дешевле косаря.

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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
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Источник:
Маркет
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