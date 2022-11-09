AliExpress

Этот чехол с AliExpress сделает любой смартфон неубиваемым и защищённым от воды

Александр



Мы нашли на AliExpress универсальный чехол для смартфона, предназначенный для подводной съёмки. Устройству, на который он надет, не страшны падения, удары и воздействие воды даже на большой глубине.

Производитель указывает, что смартфоном в этом чехле можно пользоваться на глубине до 15 метров. В нём предусмотрено окно для камеры, причём оно большое и занимает примерно половину корпуса, так что место размещения камеры в смартфоне особой рои не играет. Встроен компас для ориентирования под водой, а съёмка запускается и останавливается с помощью Bluetooth-пульта с несколькими кнопками (запуск камеры, фотографирование, съёмка видео, зум). На корпусе также предусмотрено крепление для установки в штатив.



Судя по отзывам пользователей, нужно аккуратно раскручивать и закручивать болты в корпусе, иначе есть риск того, что вода попадёт внутрь и испортит смартфон. В остальном люди довольным им, со своим предназначением он справляется.

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