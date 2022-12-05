Этот необычный USB-кабель с AliExpress сам отключает питание по таймеру. У него три разъёма: Type-C, micro USB и Lightning
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress кабель, который позволит не беспокоиться, что ваш смартфон будет заряжаться всю ночь (что не очень хорошо для аккумулятора). В него встроен таймер, который автоматически отключает питание по расписанию через заданное время.
С помощью кнопки можно установить интервал отключения: 1, 2 или 3 часа. Если индикатор не горит, питание подаётся постоянно. Например, если вы знаете, что ваш смартфон зарядится за пару часов, вы можете перед сном подключить его к зарядке, установить на таймере 2 часа и не волноваться, что гаджет останется подключенным к заряднику на продолжительное время.
Длина кабеля 1,2 м, у него прочная плетёная оплётка и три выходных разъёма: USB Type-C, micro USB и Lightning. Можно заряжать сразу несколько гаджетов, но скорость зарядки в этом случае ниже, поскольку электроэнергия распределяется между ними. Максимальная мощность на все три разъёма 12 Вт.
Этот кабель стоит около 300 рублей, включая стоимость доставки, что не особо много с учётом его возможностей. В наличии три цвета: красный, чёрный и серый.
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