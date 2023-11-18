Финал распродажи 11.11 на AliExpress: полезные товары и функциональные гаджеты

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А мы как всегда представляем подборку гаджетов интересных гаджетов.
Концентратор с подсветкой и набором портов
Аксессуар решает проблему нехватки разъемов в вашем ПК, ноутбуке или Mac. На корпусе расположены следующие порты: два USB-C, по два USB-A 2.0 и 3.0, один USB-A 3.1, аудиоразъем 3,5, SD и microSD карты памяти, HDMI и место под SSD-диск формата M2. Также устройство поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery, есть отдельное место для хранения карт памяти и вертикальная RGB-подсветка.
Из отзывов: Все отлично работает с MacBook Pro m1 pro, описание соответствует, все порты забил, все работает, заряжается, единственное работу ssd проверить не могу.
Купить концентратор от 7 562 р.
Мини-измельчитель
Электрический измельчитель в пару секунд превратить чеснок или мелко нарезанные овощи в пюре в пюре. Заряжается по комплектному USB-кабелю.
Из отзывов: отличный товар, мельчит прекрасно, только имейте ввиду,что лезвия очень острые. Внизу кнопка пуска, товар и продавца рекомендую.
Купить увлажнитель от 1 012 р.
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Док-станция 3 в 1
Помимо одновременной зарядки сразу трех устройств (смартфон, часы, наушники), в аксессуар встроили аккуратные часы и мини-светильник. А минималистичный дизайн будет эстетично дополнять место на рабочем столе. Также есть дополнительные USB-порты.
Из отзывов: сказать хорошие часы это ничего не сказать. Это просто идеально, как говорится всё включено. Помимо безпроводных зарядок для телефона и часов есть ещё куча выходов для USB. Я рекомендую этот товар.
Робот для мытья окон
Доверьте мытье окон роботу. Гаджет надежно схватывается на поверхности стекла или пола, единственное, что вам остается — это нажать кнопку запуска с дистанционного управления.
Из отзывов: долго думала покупать или нет, но всё же решилась, счастью моему нет предела, лоджию помыла за час, просто восторг. Сначала прочитала инструкцию, всё изучила, работает отменно, спасибо продавцу попросила его проверить качество перед отправкой товара. Однозначно рекомендую к покупке.
Купить робот для мытья окон от 7 906 р.
Bluetooth-колонка Anker Soundcore 2
Два стереодинамика по 6 Вт каждый обеспечивают глубокий бас на протяжении 24 часов. Колонка компактная и не боится влаги благодаря стандарту IPX7.
Из отзывов: качество звука отличное. На максимальной громкости не запирает и не искажает. Бас хороший, просто своеобразно направленный вниз. Кому мало, стоит колонку чуть наклонить или положить на спину и бас в разы лучше. Прямой конкурент JBL однозначно.
Купить колонку Anker Soundcore от 3 727 р.
Джампстартер Xiaomi 70mai
Абсолютно незаменимая вещь для любого водителя, особенно в зимний период Гаджет позволит завести полностью разряженный аккумулятор автомобиля. Также устройство может служить как пауэрбанк и оснащено мощным фонариком. Заявленная емкость — 11 100 мАч.
Из отзывов: всё чётко, как всегда. Уже не в первый раз заказываю. Паспорт на русском. Машины заводит без проблем.
Купить джампстартер от 4 714 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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