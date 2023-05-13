Google только представила Pixel 7a, но его уже сливают со скидкой на AliExpress

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Всего несколько дней назад компания Google официально представила новый среднебюджетный смартфонза $499, а уже сейчас его можно заказать набез какой-либо наценки.Если вы пропустили презентацию I/O 2023, напомним: Google Pixel 7a получил дизайн в стиле базового Pixel 7, но в более компактном форм-факторе. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 64 Мп, сверхшириком и фронталкой на 13 Мп, а также флагманским чипом Tensor G2 с 8/128 ГБ памяти.Кроме того, в новинке предусмотрена влагозащита по стандарту IP67. За автономность отвечает батарея ёмкостью 4385 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 18 Вт и беспроводной до 7,5 Вт. Работает гаджет на чистом Android 13.В США смартфон оценён в(~39 тысяч рублей), и это без учёта налогов, доставки и прочих сборов. Науже можно заказатьвсего зас купонами продавца. Обратите внимание, что речь идёт о японской версии, в которой нельзя отключить звук затвора во встроенном приложении камеры, но это ограничение можно обойти, если использовать сторонний софт наподобие GCam.