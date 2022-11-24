Aliexpress Черная Пятница

Готовимся к Чёрной Пятнице на AliExpress: скидки, полезные разделы и свежая подборка товаров

Артем
1.jpg

Сегодня на AliExpress стартует распродажа Черная Пятница, которая продлится по 29 ноября. В эти дни вы сможете приобрести интересующие вас товары со скидкой до 70%. 

Сейчас в одном из крупнейших онлайн-магазинов идет разогрев, а это значит, что самое время вспомнить предложения, которые вы не успели приобрести на 11.11 и добавить их в корзину.

Как и в прошлый раз, AliExpress создал удобный список разделов по скидкам, разбив их на категории:



Ну, а мы по традиции собрали несколько полезных товаров в качестве еженедельной подборки.

Корпус для жёсткого диска Ugreen от 1 016 р.

HDD-Ugreen-2-5-SATA.jpg

Корпус с переходником типа SATA 2,5 на USB 3.0 выполненный из высококачественного пластика подойдет для жестких дисков HDD и SSD-формата и пригодится для переноса больших объемов информации.

Из отзывов: быстрая доставка. Кейс из пластика, ничего не люфтит, жёсткий диск сидит плотно, заявленные скорости выдаёт. Рекомендую к покупке.

Компактная механическая клавиатура с подсветкой от 1 732 р.

K620.jpg

Игровая клавиатура с яркой RGB-подсветкой сэкономит пространство на рабочем столе, а механический тип клавиш порадует мягким ходом нажатия.

Из отзывов: очень красиво! Превзошла все ожидания. Приятно печатать и. настроить горячие клавиши по своему усмотрению. Ленты RGB расположены сбоку. Очень доволен покупкой.

Набор раций от 2 780 р.

PMR-446.jpg

Набор раций из двух штук. Устройство работает на расстоянии до 3 км. На выбор у продавца есть несколько вариантов комплектаций.

Из отзывов: Пока не сильно гонял их, но на 500м в условиях городской застройки пробовал, работают. Продавец оперативно высылает ПО для конфигурирования по почте при запросе. Но если поискать, в одном из зарубежных роликов на ютубе автор в описании дает ссылку на загрузку ПО из облака. Версия ПО та же, что и продавец прислал). Станции миниатюрные, легкие, в руке лежат неплохо. Корпус подогнан хорошо, все плотно, без люфтов, скрипов.

Беспроводная полировочная машинка Baseus от 6 072 р.

image.jpg

Натереть поверхность автомобиля до блеска станет значительно проще, благодаря портативному полировочному станку, а беспроводная система избавит от мороки с кабелями и подключением к сети.

Из отзывов: потрясающая штуковина. Всё работает. Два скоростных режима. Заказ прилетел как ракета. Максимально удобная машинка, нет всех этих проводов и шлангов. В наборе 3 полировальных круга, однозначно рекомендую. От первого впечатления я в восторге.

Беспроводные наушники Lenovo XT80 от 944 р.

Lenovo-XT80-Bluetooth-5-3.jpg

Этот недорогой вариант отлично подойдет для активного образа жизни. Слушайте свою любимую музыку на пробежке, не опасаясь при этом потерять наушники во время тренировке.

Из отзывов: очень неплохи в бюджетном сегменте спортивных наушников. На удивление присутствует какое-то шумоподавление и разговаривать в общем-то можно. Также присутствуют басы. Сидят хорошо, плотничком. Не норовят вывалиться при беге. Удобные.

SSD-диск Kingston от 2 456 р.

Kingston-Sata-SSD-A400-SATA-III.jpg

Высокоскоростной SSD-накопитель от проверенного бренда позволит быстро переносить большие объемы информации или запускать игры и приложения, которые требуют особо быстрой обработки данных.

Из отзывов: владею таким же SSD на 120 ГБ и уже 4 года на нём отлично система летает, и у родственников у одних на 120 ГБ, других на 240 ГБ такие же SSD уже 4 года стоят и также отлично работают. Так что в плане цена-качество эти SSD считаю лучшими.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Bluetooth-наушники Marshall Major III продают на AliExpress с очень хорошей скидкой
Xiaomi 12T Pro с камерой 200 МП отдают со скидкой до 13 тысяч рублей на AliExpress
Практичные Lightning-флешки для iPhone и iPad отдают со скидкой на AliExpress
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

10 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress, а также полезных товаров для дома
Ловите 45 дней Плюс Мульти по промокоду IGUIDES
10 находок с AliExpress. Только полезные и функциональные гаджеты
10 находок с AliExpress. Собрали только практичные и функциональные товары

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу