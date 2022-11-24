Готовимся к Чёрной Пятнице на AliExpress: скидки, полезные разделы и свежая подборка товаров
Артем Фунтиков —
Сегодня на AliExpress стартует распродажа Черная Пятница, которая продлится по 29 ноября. В эти дни вы сможете приобрести интересующие вас товары со скидкой до 70%.
Сейчас в одном из крупнейших онлайн-магазинов идет разогрев, а это значит, что самое время вспомнить предложения, которые вы не успели приобрести на 11.11 и добавить их в корзину.
Как и в прошлый раз, AliExpress создал удобный список разделов по скидкам, разбив их на категории:
Ну, а мы по традиции собрали несколько полезных товаров в качестве еженедельной подборки.
Корпус для жёсткого диска Ugreen от 1 016 р.
Корпус с переходником типа SATA 2,5 на USB 3.0 выполненный из высококачественного пластика подойдет для жестких дисков HDD и SSD-формата и пригодится для переноса больших объемов информации.
Из отзывов: быстрая доставка. Кейс из пластика, ничего не люфтит, жёсткий диск сидит плотно, заявленные скорости выдаёт. Рекомендую к покупке.
Компактная механическая клавиатура с подсветкой от 1 732 р.
Игровая клавиатура с яркой RGB-подсветкой сэкономит пространство на рабочем столе, а механический тип клавиш порадует мягким ходом нажатия.
Из отзывов: очень красиво! Превзошла все ожидания. Приятно печатать и. настроить горячие клавиши по своему усмотрению. Ленты RGB расположены сбоку. Очень доволен покупкой.
Набор раций от 2 780 р.
Набор раций из двух штук. Устройство работает на расстоянии до 3 км. На выбор у продавца есть несколько вариантов комплектаций.
Из отзывов: Пока не сильно гонял их, но на 500м в условиях городской застройки пробовал, работают. Продавец оперативно высылает ПО для конфигурирования по почте при запросе. Но если поискать, в одном из зарубежных роликов на ютубе автор в описании дает ссылку на загрузку ПО из облака. Версия ПО та же, что и продавец прислал). Станции миниатюрные, легкие, в руке лежат неплохо. Корпус подогнан хорошо, все плотно, без люфтов, скрипов.
Беспроводная полировочная машинка Baseus от 6 072 р.
Натереть поверхность автомобиля до блеска станет значительно проще, благодаря портативному полировочному станку, а беспроводная система избавит от мороки с кабелями и подключением к сети.
Из отзывов: потрясающая штуковина. Всё работает. Два скоростных режима. Заказ прилетел как ракета. Максимально удобная машинка, нет всех этих проводов и шлангов. В наборе 3 полировальных круга, однозначно рекомендую. От первого впечатления я в восторге.
Беспроводные наушники Lenovo XT80 от 944 р.
Этот недорогой вариант отлично подойдет для активного образа жизни. Слушайте свою любимую музыку на пробежке, не опасаясь при этом потерять наушники во время тренировке.
Из отзывов: очень неплохи в бюджетном сегменте спортивных наушников. На удивление присутствует какое-то шумоподавление и разговаривать в общем-то можно. Также присутствуют басы. Сидят хорошо, плотничком. Не норовят вывалиться при беге. Удобные.
SSD-диск Kingston от 2 456 р.
Высокоскоростной SSD-накопитель от проверенного бренда позволит быстро переносить большие объемы информации или запускать игры и приложения, которые требуют особо быстрой обработки данных.
Из отзывов: владею таким же SSD на 120 ГБ и уже 4 года на нём отлично система летает, и у родственников у одних на 120 ГБ, других на 240 ГБ такие же SSD уже 4 года стоят и также отлично работают. Так что в плане цена-качество эти SSD считаю лучшими.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
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