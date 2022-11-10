Huawei Watch GT 3 Pro отдают за копейки на распродаже 11.11 от AliExpress

В честь масштабной распродажи 11.11 на AliExpress брендовый магазин Huawei сливает топовые смарт-часы Watch GT 3 Pro с жирной скидкой. Сэкономить можно почти 7 тысяч рублей.Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro могут похвастаться 46-мм титановым корпусом, ярким AMOLED-дисплеем, а также бесчисленным функциям для отслеживания здоровья и активности. Гаджет напичкан датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторинга стресса и сна, а также ЭКГ.Кроме того, часы предлагают более 100 режимов тренировки, двухдиапазонный GPS, возможность ответа на звонки через Bluetooth и рекордную автономность до двух недель.В России официальный прайс на эту модель составляет 22 990 рублей, но прямо сейчас на AliExpress титановыеможно урвать всего зас учётом купона продавца. Для сравнения Apple Watch Ultra с таким же корпусом стоят аж в пять раз дороже — 80 тысяч рублей.