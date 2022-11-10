Huawei Watch GT 3 Pro отдают за копейки на распродаже 11.11 от AliExpress

В честь масштабной распродажи 11.11 на AliExpress брендовый магазин Huawei сливает топовые смарт-часы Watch GT 3 Pro с жирной скидкой. Сэкономить можно почти 7 тысяч рублей.
Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro могут похвастаться 46-мм титановым корпусом, ярким AMOLED-дисплеем, а также бесчисленным функциям для отслеживания здоровья и активности. Гаджет напичкан датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторинга стресса и сна, а также ЭКГ.
Кроме того, часы предлагают более 100 режимов тренировки, двухдиапазонный GPS, возможность ответа на звонки через Bluetooth и рекордную автономность до двух недель.
В России официальный прайс на эту модель составляет 22 990 рублей, но прямо сейчас на AliExpress титановые Huawei Watch GT 3 Pro можно урвать всего за 15 905 рублей с учётом купона продавца. Для сравнения Apple Watch Ultra с таким же корпусом стоят аж в пять раз дороже — 80 тысяч рублей.