Huawei AliExpress

Huawei Watch GT 3 Pro отдают за копейки на распродаже 11.11 от AliExpress

Фархад

Huawei watch gt 3 pro


В честь масштабной распродажи 11.11 на AliExpress брендовый магазин Huawei сливает топовые смарт-часы Watch GT 3 Pro с жирной скидкой. Сэкономить можно почти 7 тысяч рублей.

Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro могут похвастаться 46-мм титановым корпусом, ярким AMOLED-дисплеем, а также бесчисленным функциям для отслеживания здоровья и активности. Гаджет напичкан датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, мониторинга стресса и сна, а также ЭКГ.

Кроме того, часы предлагают более 100 режимов тренировки, двухдиапазонный GPS, возможность ответа на звонки через Bluetooth и рекордную автономность до двух недель.

В России официальный прайс на эту модель составляет 22 990 рублей, но прямо сейчас на AliExpress титановые Huawei Watch GT 3 Pro можно урвать всего за 15 905 рублей с учётом купона продавца. Для сравнения Apple Watch Ultra с таким же корпусом стоят аж в пять раз дороже — 80 тысяч рублей.

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Комментарии

s_medik
+3134
s_medik
Вы там в редакции уже определитесь с формулировками, то у вас подорожание интернета на 50₽ ощутимо, а то 16000₽ называете копейками. Желтушники!
час назад в 23:02
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Влад Соло
+555
Влад Соло
Сравнили ультру с этим обмылком. Пхахахах!
час назад в 23:08
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