Идеи новогодних подарков: 5 функциональных и полезных гаджетов

Продолжаем готовится к Новому Году и запасаться подарками: себе, друзьям, родным и близким людям. В этой небольшой подборке мы собрали 5 функциональных и полезных гаджетов.
Xiaomi Redmi 10 A в подарок при покупке Xiaomi Redmi Note 10 ProСреди наших друзей и близких распространена традиция — обновлять смартфон на новогодние праздники. Всегда приятно начать год со свежим гаджетом и сделать много фотографий для своего архива на новенький смартфон. К слову, сейчас есть возможность без лишних расходов порадовать себя и близкого человека — в МегаФоне проходит акция: два смартфона Xiaomi по цене одного. При покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 10 A.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает бодрый Snapdragon 732G, который успел зарекомендовать себя в хорошем соотношении мощности и энергоэффективности — потянет все актуальные игры. Также у Xiaomi Redmi Note 10 Pro достойный набор памяти — 8 ГБ оперативной и накопитель на 128 ГБ, ёмкость которого можно увеличить с помощью карточек памяти microSD. Основная камера на 108 МП поможет сделать отличные праздничные снимки, а для семейных селфи имеется фронталка на 16 МП с сенсором Sony IMX471.
Получить в подарок Xiaomi Redmi 10 A при покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro могут абоненты МегаФона, оплатившие услуги связи на 3600 рублей. Сумма будет расходоваться равными частями на абонентскую плату в течение 12 месяцев. Таким образом можно сделать комбо-подарок: смартфон с оплаченной связью. Что касается Redmi 10 A, он оснащается 6,53-дюймовым IPS-экраном, процессором MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD до 1 ТБ. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, а фронтальной — 5 МП.
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Портативная колонка Huawei Sound JoyПортативная колонка — штука довольно универсальная. Её можно использовать в качестве домашней акустики или взять собой на отдых под открытым небом. В этой подборке рекомендуем обратить внимание на Huawei Sound Joy. Подробнее с ней вы можете познакомиться в нашем обзоре.
Напомним, корпус колонки получил степень защиты IP67. За звук отвечают: высокочастотный динамик с шелковой мембраной 10 Вт и основной на 20 Вт. Устройство разрабатывалось при участии французского аудиобренда Devialet.
Автономную работу Huawei Sound Joy обеспечивает аккумулятор на 8800 мАч. Его хватает примерно на 26 часов воспроизведения. Есть поддержка быстрой зарядки 40 Вт — от 0 до 100% колонка заряжается примерно за 3 часа.
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Apple Watch SE (2022)Что подарить пользователю, который только начинает знакомство с экосистемой Apple и приобрел свой первый iPhone? Мы уже рекомендовали наушники AirPods Pro 2, а в этой подборке хотим посоветовать Apple Watch SE (2022). Это доступное и универсальное устройство, которое позволит познакомиться поближе со всеми актуальными возможностями умных яблочных часов.
Дизайн Apple Watch SE (2022) — уже классика в мире смарт-часов. Есть встроенный накопитель, его можно использовать для загрузки и прослушивания музыки или подкастов. Мы протестировали часы и поделились впечатлениями в обзоре.
Apple Watch умеют: замерять пульс человека, отслеживать состояние его сна, автоматически определять тренировки и запускать соответствующее приложение. В watchOS есть кольца активности, ими можно делиться с друзьями.
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Беспроводные наушники realme Buds Air 3Доступные наушники с отличным балансом между стоимостью и характеристиками. Они легкие, удобные, хорошо звучат и всё это можно приобрести в пределах 3 800 — 4 000 рублей.
Мы протестировали realme Buds Air 3 и поделились подробностями в обзоре. Напомним, корпус наушников получил степень защиты IPX5, а это значит, что в них можно заниматься спортом.
Есть система активного шумоподавления. Что касается звучания, у наушников довольно просторная сцена с хорошей детализацией.
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Яндекс Станция 2Замыкает нашу подборку новая Яндекс Станция. Она получила интересный дизайн со светящейся панелью. С подробностями об устройстве вы можете ознакомиться из нашего обзора.
Стоит отметить наличие у Яндекс Станции 2 поддержки протокола Zigbee – он позволяет обмениваться данными с другими подключенными устройствами умного дома напрямую без подключения к интернету.
Колонка умеет объединяться с другими устройствами Яндекса и работать по системе мультирум. Во второй станции используются два стереодинамика мощностью 30 Вт. Они расположены по бокам, а еще есть два пассивных излучателя.
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