Новый год 2023

Идеи новогодних подарков: 5 функциональных и полезных гаджетов

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Новый год

Продолжаем готовится к Новому Году и запасаться подарками: себе, друзьям, родным и близким людям. В этой небольшой подборке мы собрали 5 функциональных и полезных гаджетов.

Xiaomi Redmi 10 A в подарок при покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Среди наших друзей и близких распространена традиция — обновлять смартфон на новогодние праздники. Всегда приятно начать год со свежим гаджетом и сделать много фотографий для своего архива на новенький смартфон. К слову, сейчас есть возможность без лишних расходов порадовать себя и близкого человека — в МегаФоне проходит акция: два смартфона Xiaomi по цене одного. При покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 10 A.

Redmi

Xiaomi Redmi Note 10 Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает бодрый Snapdragon 732G, который успел зарекомендовать себя в хорошем соотношении мощности и энергоэффективности — потянет все актуальные игры. Также у Xiaomi Redmi Note 10 Pro достойный набор памяти — 8 ГБ оперативной и накопитель на 128 ГБ, ёмкость которого можно увеличить с помощью карточек памяти microSD. Основная камера на 108 МП поможет сделать отличные праздничные снимки, а для семейных селфи имеется фронталка на 16 МП с сенсором Sony IMX471.

Xiaomi Redmi 10 A

Получить в подарок Xiaomi Redmi 10 A при покупке Xiaomi Redmi Note 10 Pro могут абоненты МегаФона, оплатившие услуги связи на 3600 рублей. Сумма будет расходоваться равными частями на абонентскую плату в течение 12 месяцев. Таким образом можно сделать комбо-подарок: смартфон с оплаченной связью. Что касается Redmi 10 A, он оснащается 6,53-дюймовым IPS-экраном, процессором MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD до 1 ТБ. Разрешение основной камеры составляет 13 МП, а фронтальной — 5 МП.

Узнать подробнее об акции

Портативная колонка Huawei Sound Joy

Портативная колонка — штука довольно универсальная. Её можно использовать в качестве домашней акустики или взять собой на отдых под открытым небом. В этой подборке рекомендуем обратить внимание на Huawei Sound Joy. Подробнее с ней вы можете познакомиться в нашем обзоре.

Huawei Sound Joy

Напомним, корпус колонки получил степень защиты IP67. За звук отвечают: высокочастотный динамик с шелковой мембраной 10 Вт и основной на 20 Вт. Устройство разрабатывалось при участии французского аудиобренда Devialet.

Huawei Sound Joy

Автономную работу Huawei Sound Joy обеспечивает аккумулятор на 8800 мАч. Его хватает примерно на 26 часов воспроизведения. Есть поддержка быстрой зарядки 40 Вт — от 0 до 100% колонка заряжается примерно за 3 часа.

Узнать стоимость и приобрести Huawei Sound Joy

Apple Watch SE (2022)

Что подарить пользователю, который только начинает знакомство с экосистемой Apple и приобрел свой первый iPhone? Мы уже рекомендовали наушники AirPods Pro 2, а в этой подборке хотим посоветовать Apple Watch SE (2022). Это доступное и универсальное устройство, которое позволит познакомиться поближе со всеми актуальными возможностями умных яблочных часов.

Apple Watch SE

Дизайн Apple Watch SE (2022) — уже классика в мире смарт-часов. Есть встроенный накопитель, его можно использовать для загрузки и прослушивания музыки или подкастов. Мы протестировали часы и поделились впечатлениями в обзоре.

Apple Watch SE

Apple Watch умеют: замерять пульс человека, отслеживать состояние его сна, автоматически определять тренировки и запускать соответствующее приложение. В watchOS есть кольца активности, ими можно делиться с друзьями. 

Узнать стоимость и приобрести Apple Watch SE вы можете у наших друзей из Big Geek

Беспроводные наушники realme Buds Air 3

Доступные наушники с отличным балансом между стоимостью и характеристиками. Они легкие, удобные, хорошо звучат и всё это можно приобрести в пределах 3 800 — 4 000 рублей.

realme Buds Air 3

Мы протестировали realme Buds Air 3 и поделились подробностями в обзоре. Напомним, корпус наушников получил степень защиты IPX5, а это значит, что в них можно заниматься спортом.

realme Buds Air 3

Есть система активного шумоподавления. Что касается звучания, у наушников довольно просторная сцена с хорошей детализацией.

Узнать стоимость и приобрести realme Buds Air 3

Яндекс Станция 2

Замыкает нашу подборку новая Яндекс Станция. Она получила интересный дизайн со светящейся панелью. С подробностями об устройстве вы можете ознакомиться из нашего обзора.

Яндекс Станция 2

Стоит отметить наличие у Яндекс Станции 2 поддержки протокола Zigbee – он позволяет обмениваться данными с другими подключенными устройствами умного дома напрямую без подключения к интернету. 

Яндекс Станция 2

Колонка умеет объединяться с другими устройствами Яндекса и работать по системе мультирум. Во второй станции используются два стереодинамика мощностью 30 Вт. Они расположены по бокам, а еще есть два пассивных излучателя.

Узнать стоимость и приобрести Яндекс Станцию 2
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Финальная распродажа на AliExpress: скидки, выгодные разделы и 7 функциональных гаджетов
Крутейшая беспроводная зарядка 3-в-1 с AliExpress. Может заряжать смартфон, часы и наушники
Товары IKEA снова доступны. Их можно приобрести на Яндекс Маркете
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

10 товаров с AliExpress. Только практичные и функциональные находки
10 товаров с AliExpress. Отличные находки для дома и работы
10 гаджетов с AliExpress. Подборка отличных товаров для дома и работы
10 находок с AliExpress. Отличные товары для дома и работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+3839
st00p1dm0nkey
О, давно не слушал master of puppets, спасибо 🤘
Сегодня в 11:02
#
Купить рекламу