Самый лучший iPhone рекордно подешевел в России. За такую цену его нельзя упускать

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Смартфоны Apple редко сбрасывают в цене на местных маркетплейсах, но если вы присматривались к, то в такие моменты нельзя медлить ни секунды.Покупкав 2023 году — очень логичное решение. Модель 2021 года абсолютно не отличается от базового iPhone 14 внешне и совсем незначительно уступает ему в производительности, но стоит гораздо дешевле.Оба девайса оснащены 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с фирменной чёлкой и сканером Face ID, чипом A15 Bionic (но в 14 на одно графическое ядро больше), а также двумя основными и одной фронтальной камерами по 12 Мп. Кроме того, они защищены от влаги по стандарту IP68 и выдерживают до одного дня работы без подзарядки.Безусловно, это лучший компактный iPhone, который можно купить в 2023 году за адекватные деньги. Круче только модели Pro и Pro Max, но и стоят они на порядок дороже (на разницу можно купить iPad).Прямо сейчас набазовыйнаотдают за, хотя месяц назад его оценивали дороже 60 тысяч рублей. Обратите внимание, что цены актуальны для Москвы, жители других городов могут сменить регион и проверить возможность доставки.