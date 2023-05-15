Самый лучший iPhone рекордно подешевел в России. За такую цену его нельзя упускать

Фархад
iPhone 13

Смартфоны Apple редко сбрасывают в цене на местных маркетплейсах, но если вы присматривались к iPhone 13, то в такие моменты нельзя медлить ни секунды.

Покупка iPhone 13 в 2023 году — очень логичное решение. Модель 2021 года абсолютно не отличается от базового iPhone 14 внешне и совсем незначительно уступает ему в производительности, но стоит гораздо дешевле.

Оба девайса оснащены 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с фирменной чёлкой и сканером Face ID, чипом A15 Bionic (но в 14 на одно графическое ядро больше), а также двумя основными и одной фронтальной камерами по 12 Мп. Кроме того, они защищены от влаги по стандарту IP68 и выдерживают до одного дня работы без подзарядки.

Безусловно, это лучший компактный iPhone, который можно купить в 2023 году за адекватные деньги. Круче только модели Pro и Pro Max, но и стоят они на порядок дороже (на разницу можно купить iPad).

iPhone 13

Прямо сейчас на Яндекс.Маркете базовый iPhone 13 на 128 ГБ отдают за 58 350 рублей, хотя месяц назад его оценивали дороже 60 тысяч рублей. Обратите внимание, что цены актуальны для Москвы, жители других городов могут сменить регион и проверить возможность доставки.
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Комментарии

+983
Grealex
Аж на 1,5-2 тыс подешевел. Нужно расхватывать.
Вчера в 23:22
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Фархад Усманов
+48
Фархад Усманов Grealex
можно присмотреться, пока вслед за курсом прайс не улетел за 65+
Вчера в 23:24
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