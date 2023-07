Известный хит из нулевых сыграли на отаматоне. Идеальное исполнение

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Главный трек ню-метал группы Evanescenсe Bring me to life «перепели» при помощи отаматонов. Получилось крайне забавно и даже правдоподобно.Для тех кто не в курсе, отаматон — это своеобразный синтезатор, который издает звук похожий на вокал исполнителя. Инструмент был изобретен японской арт-группой Maywa Denki. Внешне он похож на мультяшную ноту. Чтобы извлечь звук, пальцем одной руки водят по вертикальному паду — аналог клавиатуры, только без клавиш. Нажатием второй руки на голову отаматона, открывается рот, при этом тональность ноты меняется. Таким образом издается весьма специфический и протяжный звук, чем-то напоминающий пение.На видео ниже энтузиасты исполнили так называемый отаматон кавер на песню Bring me to life группы Evanescence. Стоит заметить, что это не первая «перепевка», однако этот вариант звучит более профессионально и использует сразу несколько инструментов, связав их с оригинальным минусом трека.Если захотели повторить или создать что-то свое, то музыкальную безделушку можно найти на AliExpress