Какую зарядку для iPhone 17 Pro Max лучше выбрать, чтобы заряжать смартфон максимально быстро







В этом году Apple решила прокачать беспроводную зарядку во флагманах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — они стали первыми устройствами бренда с поддержкой стандарта Qi2.2. Некоторые производители уже подсуетились и выпустили MagSafe-аксессуары, способные заряжать эти смартфоны при 25 Вт. А мы собрали 9 лучших гаджетов для зарядки в этой статье. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, что с релизом iOS 26 компания увеличила мощность MagSafe до 25 Вт и в прошлогодних iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Поэтому к ним можно тоже прикупить эти аксессуары.Миниатюрная коробочка, которая раскладывается в магнитную подставку для iPhone. Модель выдаёт до 25 Вт по MagSafe, 5 Вт для платформы под беспроводные наушники и ещё 5 Вт на порт USB-C. При желании к аксессуару можно подключить кабель от Apple Watch или другое устройство. В комплекте есть только кабель USB-C.Складная станция для одновременной зарядки сразу трёх устройств. Суммарная мощность — 35 Вт. Девайс выдаёт на iPhone 16 Pro/17 Pro до 25 Вт, а на остальные до 15 Вт. Кроме того, в устройстве предусмотрена таблетка для Apple Watch и платформа для AirPods. Для охлаждения в корпус встроены вентиляторы. В комплекте идёт кабель и адаптер питания.Док-станция на все устройства. В ней есть MagSafe с Qi2.2, плато для AirPods, таблетка для Apple Watch и дополнительный порт USB-C на 10 Вт, от которого можно заряжать другие аксессуары. В комплекте идут адаптер и кабель.Эта зарядка идеально подойдёт к оранжевым iPhone 17 Pro. Модель выдаёт до 25 Вт на «прошки» последних двух поколений, а также заряжает Apple Watch и AirPods. Вдобавок KUXIU X40 Turbo — самая тонкая зарядка этой подборки. Гаджет поставляется с кабелем и блоком питания на 35 Вт.Яркий внешний аккумулятор с батареей на 10 000 мАч и максимальной мощностью 30 Вт. При зарядке по MagSafe он выдаёт стабильные 25 Вт на iPhone 16 Pro/17 Pro. Также в корпусе есть дисплей, порт USB-C и встроенный кабель в оплётке, который можно использовать как шнурок для переноски.Пауэрбанк с аккумулятором на 10 000 мАч, поддержкой Qi2.2, встроенным кабелем и дополнительным портом USB-C. Он способен заряжать до трёх устройств одновременно, а по кабелю может выдать до 45 Вт.Минималистичная зарядка для автомобиля с поддержкой Qi2.2 и кольцевой подсветкой.Ещё одна автомобильная зарядка с Qi2.2, тонким корпусом, активным охлаждением и надёжным креплением.Самый базовый блинчик со встроенным кабелем в оплётке, который можно намотать на сам гаджет. Аксессуар выдаёт 25 Вт на совместимые смартфоны и может также заряжать AirPods.РекламаООО «Алибаба.ком (РУ)»ИНН: 7703380158erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp