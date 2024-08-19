Хитовый Xiaomi Mi Band 9 отдают по минимальной цене. Глобальная версия только вышла, а её уже можно урвать со скидкой
Фархад Усманов —
Буквально на днях Xiaomi анонсировала старт продаж глобальной версии популярного фитнес-трекера Xiaomi Smart Band 9, а мы уже нашли его на AliExpress со скидкой.
Xiaomi Smart Band 9 предлагает 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и автоматической регулировкой яркости. Корпус девайса сделан из алюминиевого сплава. Он весит всего 15,8 г при толщине 10,95 мм.
Из нового — улучшенный датчик сердечного ритма, который работает на 16% точнее по сравнению со Smart Band 8, а срок службы батареи вырос до 21 дня (или 9 дней с Always On Display). Кроме того, Xiaomi Smart Band 9 получил линейный вибромотор с 20 режимами вибрации, 150 видов тренировок, Bluetooth 5.4 и влагозащиту 5 АТМ.
На выбор доступно четыре расцветки: синяя, чёрная, серебристая и розовая. Увы, керамическая модель так и осталась эксклюзивом Китая.
Прямо сейчас на AliExpress горячую новинку Xiaomi Smart Band 9 можно урвать всего за 3135 рублей с учётом купона продавца.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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