Китайский Новый год на AliExpress: скидки до 70%, полезные разделы и свежая подборка товаров

На AliExpress началась распродажа посвященная Китайскому Новому году, которая пройдет с 16 по 29 января. В эти дни вы сможете приобрести интересующие вас товары со скидкой до 70%.
Сейчас в одном из крупнейших онлайн-магазинов идет разогрев, а это значит, что самое время вспомнить предложения, которые вы не успели приобрести на предыдущих распродажах и добавить их в корзину.
Как всегда, AliExpress создал удобный список разделов по скидкам, разбив их на категории:
- Страница распродажи
- Центр купонов
- Горящие товары
- Китайские топ-бренды
- Спорт и отдых
- Дом и сад
- Инструменты и ремонт
- Электроника
- Смартфоны
- Компьютеры
Ну, а мы по традиции собрали несколько полезных товаров в качестве еженедельной подборки.
Робот пылесос Xiaomi Miija 3C
Робот-пылесос с глубокой системой очистки оснащен лазерной навигацией, которая позволяет заглянуть в каждый угол вашей квартиры. Аккумулятор объемом 2500 мА·ч рассчитан на 1,5-2 часа непрерывной уборки.
Из отзывов: отличный помощник, без проблем русифировал приложение mi home, да, самое главное, голосовой пакет можно без проблем установить за 2 минуты. Для меня это было очень важно.
Купить робот пылесос Xiaomi Miija 3C от 14 154 р.
Проектор TouYinger Q9
Смотреть кино на большом экране значительно приятнее. Данная модель поддерживает разрешение 1920×1080 пикселей и яркость 7000. Также можно передавать фото и видео со съемного носителя, по Wi-Fi или Bluetooth. У продавца есть разные варианты комплектаций.
Из отзывов: удовольствие от просмотра на гигантском экране-стене отличное. Эффект кинотеатра — просто вау. Проектор шумный, но при просмотре не мешает, привыкаешь. Встроенные динамики приятно удивили, звук хороший. Лучше подключать внешние устройства. Поиграл немного в игры: мне понравилось, задержки большой не ощутил.
Купить проектор TouYinger Q9 от 13 652 р.
Пиксельная рамка Divoom Pixoo Max
Гаджет станет отличным подарком или украшением для вашей комнаты. На ярком светодиодном дисплее можно запускать анимированные картинки, часы или простенькие игры. У рамки есть собственное приложение для Android и iOS.
Из отзывов: рамка несёт исключительно декоративную функцию по разнообразию на столе) просто интересная красивая вещица. в приложении большое количество уже отрисованных людьми анимаций — пользуйся на здоровье.
Купить пиксельную рамку Divoom Pixoo Max от 4 706 р.
Смарт-часы Amazfit Bip U
Водонепроницаемые часы подойдут, как для занятий спортом, так и для повседневного использования. Модель позволяют просматривать сообщения, измеряют уровень кислорода в крови, имеют функцию шагомера и многое другое. Заряда аккумулятора хватает на 9 дней активного использования.
Из отзывов: циферблатов море, ставятся тоже без каких-либо проблем и танцев с бубнами за пару кликов. На взрослой мужской руке сидят удобно, Не громоздкие. Доволен как слон! Однозначно рекомендую товар и продавца!
Купить смарт-часы Amazfit Bip U от 2 136 р.
Беспроводная мини-колонка Remax с отдельной гарнитурой
Компактную колонку всегда можно взять с собой и прослушивать музыку по Bluetooth или через microSD-карту. Кроме того, в корпусе есть отдел с беспроводной гарнитурой, которую можно использовать, чтобы отвечать на звонки, поступающие на телефон.
Из отзывов: на ощупь очень приятная, звук fm радио приятный не хрипящий. Не смотря на малые габариты колонка кажется тяжеловатой, но это наоборот хорошо, держа в руках ты не чувствуешь что держишь какую то игрушку погремушку, задник к стати прорезиненный тоже плюс.
Купить колонку Remax от 2 019 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.