AliExpress Huawei Планшеты

Классный планшет Huawei MatePad 2022 отдают с жирной скидкой на распродаже 11.11

Фархад

huawei matepad 2022


Официальный магазин Huawei на AliExpress сливает лучший в своей категории планшет MatePad 2022 по неприлично низкому прайсу.

Huawei MatePad 2022 оснащён 10,4-дюймовым LCD-дисплеем с 2K-разрешением (2000х1200 пикселей), проверенным временем чипом Kirin 710A, основной камерой на 13 Мп и фронталкой на 8 Мп, а также батареей ёмкостью 7250 мАч, четырьмя динамиками и алюминиевым корпусом.

MatePad 2022

Производительности чипа хватит для стабильной работы большинства игр и приложений, а при желании девайс можно превратить в профессиональный рабочий инструмент, докупив фирменный чехол-клавиатуру и стилус.

В честь масштабной распродажи 11.11 продавец решил скосить от ценника, установленного в крупных сетевых магазинах, сразу 7 тысяч рублей — прямо сейчас Huawei MatePad 2022 с 4/64 ГБ памяти можно купить всего за 14 829 рублей.

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Комментарии

+470
pincher
А у меня открывается не 4/64, а 6/64 и не ≈14т.₽, а ≈ 16т.₽🤔
27 минут назад
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Den Prite
+110
Den Prite
Тоже за 16 . Что за бред то ))
17 минут назад
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