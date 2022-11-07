Классный планшет Huawei MatePad 2022 отдают с жирной скидкой на распродаже 11.11

Официальный магазин Huawei на AliExpress сливает лучший в своей категории планшет MatePad 2022 по неприлично низкому прайсу.Huawei MatePad 2022 оснащён 10,4-дюймовым LCD-дисплеем с 2K-разрешением (2000х1200 пикселей), проверенным временем чипом Kirin 710A, основной камерой на 13 Мп и фронталкой на 8 Мп, а также батареей ёмкостью 7250 мАч, четырьмя динамиками и алюминиевым корпусом.Производительности чипа хватит для стабильной работы большинства игр и приложений, а при желании девайс можно превратить в профессиональный рабочий инструмент, докупив фирменный чехол-клавиатуру и стилус.В честь масштабной распродажипродавец решил скосить от ценника, установленного в крупных сетевых магазинах, сразу 7 тысяч рублей — прямо сейчасс 4/64 ГБ памяти можно купить всего за