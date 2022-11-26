Компактная складная клавиатура на AliExpress за 720 рублей

Беспроводная клавиатура отлично подойдет тем, кто использует планшет или смартфон в качестве рабочего инструмента.
Не все любят таскать с собой громоздкие ноутбуки, кроме того, некоторые модели еще и тяжелые. Куда проще закинуть в рюкзак или сумку планшет. Однако печатать с дисплея не самый удобный вариант. В таких случаях отлично подойдет беспроводная мини-клавиатура, которую можно приобрести на AliExpress. Она тонкая, легкая и имеет русскую раскладку. Кроме того, ее можно сложить пополам, а магнитные края не дадут ей разложиться и сломаться.
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