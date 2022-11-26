AliExpress

Компактная складная клавиатура на AliExpress за 720 рублей

Артем
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Беспроводная клавиатура отлично подойдет тем, кто использует планшет или смартфон в качестве рабочего инструмента.

Не все любят таскать с собой громоздкие ноутбуки, кроме того, некоторые модели еще и тяжелые. Куда проще закинуть в рюкзак или сумку планшет. Однако печатать с дисплея не самый удобный вариант. В таких случаях отлично подойдет беспроводная мини-клавиатура, которую можно приобрести на AliExpress. Она тонкая, легкая и имеет русскую раскладку. Кроме того, ее можно сложить пополам, а магнитные края не дадут ей разложиться и сломаться.

Из отзывов: получил то что нужно было, сразу опробовал всё работает прекрасно. Упаковано хорошо, пришёл товар даже раньше обещанного, что меня обрадовало. Спасибо продавцу и производителям.

Купить складную клавиатуру на AliExpress от 720 р.

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