Компактные смарт-часы Amazfit сливают с жирной скидкой на Маркете. Выглядят солидно, а стоят в разы дешевле конкурентов
Фархад Усманов —
Представленные в марте 2023 года компактные умные часы Amazfit GTR Mini наконец-то упали в цене, пробив психологическую отметку в 10 000 рублей. Рассказываем, как купить их с максимальной выгодой.
Напомним, часы получили круглый 1,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 416×416 пикселей и функцией Always-On Display. Начинка упакована в 42-мм корпус из нержавеющей стали. Гаджет весит всего 24,6 грамма при толщине 9,25 мм.
Amazfit GTR Mini оснащены GPS-модулем и предлагают 126 спортивных режимов. Защита от воды тут максимальная — 5 АТМ. В часах также есть базовые датчики мониторинга здоровья, включая пульсометр, пульсоксиметр и функции отслеживания качества сна и стресса.
Производитель обещает до 30 дней работы без подзарядки в эко-режиме и до двух недель при интенсивном использовании всех функций. Ёмкость аккумулятора составляет 280 мАч.
Безусловный плюс — Amazfit GTR Mini работают как с Android-смартфонами, так и с iPhone.
Сейчас на Яндекс.Маркете компактные смарт-часы Amazfit GTR Mini можно купить за 9480 рублей. Не забудьте, что некоторые банки предлагают щедрый кешбэк за покупку на этом маректплейсе. Обратите внимание, что цены актуальны для Москвы, жители других городов могут сменить регион и проверить возможность доставки.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia