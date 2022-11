Крутейшие часы от realme сразу появились на AliExpress. Надо брать!

Представлены смарт-часы Dizo Watch R Talk Go с Bluetooth и 1,39-дюймовым дисплеем. Новинка доступна на AliExpress по цене от 4 тысяч рублей. Dizo Watch R Talk Go от бренда realme сразу после анонса попали на одну из крупнейших китайских платформ. По заявлению производителя, смарт-часы получили 1,39-дюймовый дисплей с разрешением 360×360 пикселей и яркостью 550 нит. Дизайн модели напоминает Samsung Galaxy Watch и имеет две кнопки сбоку. На выбор предлагается более 150 цифровых циферблатов, которые можно настроить по своему вкусу. Корпус выполнен из алюминия, а дисплей защищен закаленным стеклом твердости 7H.Watch R Talk Go подключаются по Bluetooth 5.2 и позволяют совершать звонки или принимать и отклонять входящие вызовы. Для пользователей ведущих активный образ жизни доступны более 110 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде, прогулку, плавание и многое другое. К сожалению, в часах отсутствует встроенный модуль GPS и для отслеживания действий придется использовать подключенный смартфон.Не забыли и о функциях здоровья. Отслеживать сердечный ритм и насыщение крови кислородом можно в режиме реального времени. Также имеется, мониторинг настроения, стресса и усталости, отслеживание сна, шагов и калорий и женский календарь.realme утверждает, что Watch R Talk Go поддерживают автономность в течение 10 дней при стандартном использовании и до 9 дней с использованием функции вызова Bluetooth. Полная зарядка занимает 2 часа. Умные часы доступны в цветах Classic Black, Thunder Blue и Silver White по цене от 4 тысяч рублей на AliExpress.