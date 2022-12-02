Крутой магнитный чехол-клавиатура для iPad на AliExpress с тачпадом и подсветкой

Несмотря на удобство встроенной клавиатуры в технике от Apple, многие предпочитают работать с физическими аксессуарами. Для таких случаев есть отличный вариант на AliExpress.
Устройство совмещает в себе сразу несколько преимуществ. Он защищает планшет от падений, благодаря подсветке позволяет набирать текст в темноте и имеет встроенную сенсорную панель, что избавляет от надобности носить с собой мышь.
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