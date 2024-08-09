Культовая ТВ-приставка Xiaomi рухнула в цене. Надо брать скорее

Артем
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Небольшая коробочка сделает старого телика умный смарт-тв.

Достаточно обзавестись Xiaomi TV Box S2, которая на голову выше китайских конкурентов по цене и качеству. Просто подцепите гаджет по HDMI к телевизору, воткните блок питания в розетку и готово. Благодаря чипу Amlogic S905X4 в связке с 2 ГБ «оперативки» приставка вывозит даже фильмы в 4K-разрешении с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision как при просмотре онлайн, так и через флешку. 

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Впрочем, наличие отдельного носителя не обязательно — есть встроенная память на 8 ГБ, чего на первое время хватит для загрузки фильмов или игр. А разъем 3,5 мм позволит подключить проводные наушники или отдельную аудиосистему. Поскольку работает гаджет на Google TV, интерфейс максимально дружелюбен и понятен, разобраться в нем дело не составит труда. 

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Сейчас на Яндекс Маркете Xiaomi TV Box S2 сливают по очень хорошей скидке. Этот ценник актуален для Москвы. Если вы живете в другом регионе пробуйте переключиться на столицу и оформить доставку в свой город.

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Купить Xiaomi TV Box S2 на Яндекс Маркете

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Комментарии

tellurian
+1641
tellurian
2Гб оперативной памяти очень мало. Почему не поставить 4-8? Она не так дорога.
2 часа назад в 10:13
#
+69
Slawoc.M
Прикольно она рухнула, что аж я её купил год назад за 4200р, а сейчас она рухнула за 5500)))))))) можно накинуть 40000р, а потом скинуть 1000 и сказать цена рухнула)))))
2 часа назад в 10:13
#
+715
jkttim Slawoc.M
Реклама же. Не стоит вестись на провокации 😁
2 часа назад в 10:28
#
+5
makarush jkttim
Тем более, что об этом прямо и сказано в конце: Реклама Яндекс
час назад в 10:52
#
tellurian
+1641
tellurian Slawoc.M
За год много изменилось. Цены стали другие.В прошлом году кабель брал за 500р, сейчас он же 700-800 и дешевле не будет.
час назад в 10:41
#
+5
makarush Slawoc.M
Цены взлетели абсолютно на все и продолжают только расти.

Я брал массажер для ног 2 года назад за 60-65к, сейчас он стоит 85.
Брал пылесос ксяоми за 12к, ценник взлетал выше 50к.
Машины сейчас стоят даже б/у дороже, чем люди их покупали.

К сожалению, пора начать привыкать к этим реалиям. Поэтому да, цена реально рухнула
час назад в 10:51
#
+54
Accelerator makarush
Тебя в интернете что ли забанили? Она на других маркетплейсах 4200 стоит
28 минут назад
#
Mers
+5244
Mers
Я себе КІСКРІ КР1 заказал. Все очень хвалят. Типа аналог homatics r box 4k lite.
час назад в 10:49
#
tellurian
+1641
tellurian Mers
И как вам она в работе?

На озоне 3300, на Али 4100
час назад в 10:58
#
+4778
Carter_Mayers
Удивительно просто, как Сяоми удаётся выпускать одну и ту же приставку второй раз подряд (первое и второе поколение почти ничем не отличаются). Так ещё и успешно её продавать везде, когда среди конкурентов, за аналогичную стоимость или незначительно дороже. Где есть приставки с 4 ГБ оперативки минимум да ещё и на свежих Amlogic и сертифицированные Гуглом. Вот это просто, реальная магия какая-то, ибо по железу они уже очень сильно устарели, как и их большинство ТВ, где той же оперативки всего по 2ГБ. Что Андроид, что Андроид ТВ этого критически мало
час назад в 11:00
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Aspard
+568
Aspard
Меня так умиляет, когда на портале с владельцами айфонов (в большинстве своём), люди пишут про количество памяти в приставке. Не тормозит и тянет 4К, что тебе еще надо, собака?©
Сколько китайских приставок я видел и прогнал через себя, не счесть, прошивал, кирпичил, опыт есть отличный. Сяоми при этом тупо работает, тянет все, что заложено, не глючит, пульт и материалы выше всяческих похвал, в сравнении с остальными китайчонками, у меня все их поколения дома стоят (4 устройства). Вот стики у них да, провальный продукт, тот же Яндекс на порядок лучше работает.
17 минут назад
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