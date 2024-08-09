Культовая ТВ-приставка Xiaomi рухнула в цене. Надо брать скорее

Небольшая коробочка сделает старого телика умный смарт-тв.
Достаточно обзавестись Xiaomi TV Box S2, которая на голову выше китайских конкурентов по цене и качеству. Просто подцепите гаджет по HDMI к телевизору, воткните блок питания в розетку и готово. Благодаря чипу Amlogic S905X4 в связке с 2 ГБ «оперативки» приставка вывозит даже фильмы в 4K-разрешении с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision как при просмотре онлайн, так и через флешку.
Впрочем, наличие отдельного носителя не обязательно — есть встроенная память на 8 ГБ, чего на первое время хватит для загрузки фильмов или игр. А разъем 3,5 мм позволит подключить проводные наушники или отдельную аудиосистему. Поскольку работает гаджет на Google TV, интерфейс максимально дружелюбен и понятен, разобраться в нем дело не составит труда.
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Сейчас на Яндекс Маркете Xiaomi TV Box S2 сливают по очень хорошей скидке. Этот ценник актуален для Москвы. Если вы живете в другом регионе пробуйте переключиться на столицу и оформить доставку в свой город.
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