Lenovo выпустила новый игровой монитор Legion R25i-30, а мы нашли модель покруче на AliExpress

Фархад
Lenovo

Новинка от китайского производителя электроники получила 24,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц, которую можно разогнать до 180 Гц для более плавного игрового процесса.

Впечатляющее время отклика IPS-панели в 0,5 мс обеспечивает минимальное размытие изображения во время динамичных игровых сессий. Legion R25i-30 также может похвастаться превосходной точностью цветопередачи с 99%-охватом цветовой гаммы sRGB и 90% DCI-P3. Ещё один плюс этой модели — антибликовое покрытие экрана.

Lenovo

Геймеры точно оценят поддержку AMD FreeSync Premium, уменьшающую разрывы картинки и подвисания при использовании с совместимыми видеокартами. На корпусе расположены два динамика по 3 Вт, а также два порта HDMI и 3,5-мм разъём для наушников.

Пока компания не назвала цену Lenovo Legion R25i-30, но мы нашли на AliExpress достойного конкурента от Mucai с 27-дюймовым IPS-экраном, разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц всего за 17 400 рублей.

Mucai
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Источник:
GizmoChina
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