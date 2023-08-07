Lenovo выпустила новый игровой монитор Legion R25i-30, а мы нашли модель покруче на AliExpress

Новинка от китайского производителя электроники получила 24,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц, которую можно разогнать до 180 Гц для более плавного игрового процесса.Впечатляющее время отклика IPS-панели в 0,5 мс обеспечивает минимальное размытие изображения во время динамичных игровых сессий. Legion R25i-30 также может похвастаться превосходной точностью цветопередачи с 99%-охватом цветовой гаммы sRGB и 90% DCI-P3. Ещё один плюс этой модели — антибликовое покрытие экрана.Геймеры точно оценят поддержку AMD FreeSync Premium, уменьшающую разрывы картинки и подвисания при использовании с совместимыми видеокартами. На корпусе расположены два динамика по 3 Вт, а также два порта HDMI и 3,5-мм разъём для наушников.Пока компания не назвала цену Lenovo Legion R25i-30, но мы нашли надостойного конкурента отс 27-дюймовым IPS-экраном, разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц всего за